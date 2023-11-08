В России объем выдачи ипотеки за октябрь уменьшился почти на 20%
В октябре выдача ипотеки в России обвалилась на 19,4%, сообщил 8 ноября Forbes со ссылкой на данные Frank RG.
Предварительно, по итогу месяца объем выданных ипотечных кредитов составил 775,6 млрд рублей против рекордных 962 млрд в сентябре. Динамика жилищного кредитования в октябре оказалась худшей среди всех сегментов рынка, а объем потребительского кредитования снизился на 9%. Число оформленных ипотек упало на 17% — до 193 тыс. кредитов.
Как отмечается, на снижение объемов выдачи ипотеки могло повлиять увеличение первоначального взноса по госпрограммам с 15 до 20%.
Ранее, 29 сентября, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор фиксирует признаки перегрева российского рынка ипотечного кредитования. Она отметила, что Центробанк будет следить за качеством ипотеки и при необходимости применять более жесткие меры.
Ранее, 15 сентября, эксперты оценили последствия снижения доли льготной ипотеки и изменения условий. Так, доцент департамента стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета Михаил Хачатурян отметил, что льготная ипотека должна сохраниться в пределах 30–40% рынка. По его словам, это будет стимулировать банки разрабатывать свои программы в своеобразной конкуренции с государством.
В России действует несколько федеральных льготных программ ипотеки. Среди них «Семейная ипотека» под 6%, «Льготная ипотека на новостройки» под 8% годовых, «Ипотека для IТ-специалистов» под 5%, «Дальневосточная ипотека» под 2%. Первоначальный взнос составляет 15% от суммы сделки.