Неудачи на фронте и напряженность внутри украинского руководства порождают общественные разногласия на Украине, а также снижают моральный дух гражданского населения. Об этом 8 ноября пишет газета The Washington Post (WP).

«В ранее непоколебимом национальном единстве Украины начинают проявляться общественные разногласия. <…> Отсутствие хороших новостей снижает моральный дух гражданского населения, а также растут опасения, что Россия вскоре возобновит атаки на энергетическую инфраструктуру, которые могут сделать жизнь невыносимой в самые холодные месяцы года», — отмечает издание.

Ситуацию усугубило недавнее заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией, которое вызвало разногласия в верхних эшелонах власти.

«Вопрос о тупиковой ситуации особенно чувствителен, поскольку украинские официальные лица опасаются, что предполагаемый тупик может означать, что на них будет оказано давление в переговорах с Россией, которое вынудит их уступить территорию», — пишет газета.

По мнению автора статьи, Залужный пользуется большой популярностью на Украине и может быть потенциальной угрозой для президента страны Владимира Зеленского, если военный решит начать политическую карьеру.

Кроме того, источником негатива в украинском обществе служат переключение международного внимания на ближневосточный конфликт и разногласия в США по поводу оказания Киеву помощи, подчеркивается в публикации.

Ранее в этот день о переломном моменте в конфликте России и Украины заявил депутат чешского парламента Радован Вих. По его словам, Киев никогда не сможет победить своего соседа — ядерную державу. Он также отметил, что Залужный осознает, что боеспособность украинской армии иссякла.

До этого, 3 ноября, телеканал NBC рассказал, что США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией. По данным СМИ, страны Запада открыто заявили, что Киеву придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора. Отмечается, что западные государства настаивают на начале переговоров до конца года. В свою очередь, власти США и Украины официально отрицают наличие данных обсуждений.

В начале ноября Залужный рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для армии. После агентство AFP сообщило, что военные ВСУ спрогнозировали свое поражение и пожаловались на положение дел.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.