В Минэнерго подтвердили обсуждение снятия запрета на экспорт бензина

Власти обсуждают снятие запрета на экспорт бензина Аи-92 и Аи-95, а также более низкого октанового числа, заявил 8 ноября журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

«Обсуждаем», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее, 5 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что запрет экспорта российского топлива отменят, как только исчезнет необходимость в данной мере. Он отметил, что правительство неоднократно отмечало отсутствие дедлайна в этом вопросе.

До этого, 3 октября, вице-премьер РФ Александр Новак заявил «Известиям», что запрет экспорта российских нефтепродуктов уже привел к снижению биржевой цены на дизель на 20%. Оно варьируется от 3 тыс. до 10 тыс. рублей за тонну дизельного топлива.

21 сентября правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Тогда же в Минэнерго рассказали, что такие изменения позволят пресечь серый экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок.