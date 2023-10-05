В Кремле оценили перспективы отмены запрета на экспорт топлива

Как только исчезнет необходимость в запрете экспорта российского топлива, эту меру отменят, заявил 5 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Запрет будет продолжаться по мере необходимости. Как только эта необходимость исчезнет, будут рассматриваться другие меры», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что правительство неоднократно отмечало отсутствие дедлайна в данном вопросе.

Ранее, 3 октября, вице-премьер РФ Александр Новак заявил «Известиям», что запрет экспорта российских нефтепродуктов уже привел к снижению биржевой цены на дизель на 20%. Это снижение варьируется от 3 тыс. до 10 тыс. рублей за тонну дизельного топлива.

В конце сентября Новак поручил федеральной таможенной и налоговой службам контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива.

21 сентября правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. В тот же день в пресс-службе Минэнерго рассказали журналистам, что такие изменения позволят пресечь серый экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там уточнили, что это временная мера.