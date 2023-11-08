Токаев подчеркнул огромный потенциал в сфере инвестиций между Казахстаном и РФ

У Казахстана и России есть огромный потенциал в сфере инвестиционного сотрудничества. Об этом 8 ноября рассказал в интервью «Известиям» казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что транспортный коридор «Север – Юг» открывает широкие перспективы и будет способствовать росту торговли и инвестиций между Астаной и Москвой.

«Хотел бы отметить, что валовый приток прямых инвестиций из России в Казахстан за последние 18 лет превысил $20 млрд. В свою очередь, казахстанские инвестиции в Россию составили порядка $6 млрд», — подчеркнул Токаев.

Казахстанский лидер добавил, что в рамках промышленной кооперации субъекты бизнеса обеих стран в настоящее время реализуют 143 совместных проекта на общую сумму $33,5 млрд.

Президент России Владимир Путин 8 ноября отметил, что Россию и Казахстан ждет уверенное будущее, какая бы обстановка ни складывалась в мире. По его словам, у страны складываются широкие перспективы двустороннего сотрудничества в газовой отрасли. Кроме того, российский лидер отметил, что у него по-настоящему дружеские отношения с казахстанским коллегой.

Ранее, 7 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков завил о важности официального визита Путина в Казахстан для развития отношений двух стран. Планируется, что Путин вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым примет участие в пленарном заседании, где главы государств обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по региональной повестке. Пресс-служба Кремля подтвердила, что Путин посетит Казахстан в четверг, 9 ноября, и проведет переговоры с Токаевым.

Президент России 25 октября заявил, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. 7 октября он провел встречу с Токаевым в Ново-Огарево. Тогда Путин отметил, что визит казахстанского лидера стал знаковым событием.

До этого, 29 сентября, президент Казахстана заявил, что руководство республики намерено развивать всестороннее сотрудничество с Россией. Между Москвой и Астаной существуют давние традиции сотрудничества в различных отраслях, например в торговле, указал казахстанский лидер.