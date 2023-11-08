Реклама
Прямой эфир
Общество
Штрафы за утечку персональных данных вырастут до десяти раз
Мир
СБ ООН не признал ХАМАС и «Хезболлу» террористическими организациями
Общество
Правительство не поддержало освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ
Мир
Россия и Индонезия договорились о прямых перелетах на Бали
Политика
Путин заявил о большом значении для РФ и Казахстана сохранения экосистемы Каспия
Мир
Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 8 ноября из-за ударов по Донецку
Общество
Полиция перестанет штрафовать по 46 составам правонарушений
Мир
Турция прекращает реализацию энергопроектов с Израилем
Общество
Путин назвал отношения с Токаевым дружескими
Происшествия
В Махачкале загорелся столярный цех
Мир
Израиль назвал условие гуманитарной паузы в Газе
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
Политика
Франция сорвала участие РФ в сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

Токаев подчеркнул огромный потенциал в сфере инвестиций между Казахстаном и РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У Казахстана и России есть огромный потенциал в сфере инвестиционного сотрудничества. Об этом 8 ноября рассказал в интервью «Известиям» казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что транспортный коридор «Север – Юг» открывает широкие перспективы и будет способствовать росту торговли и инвестиций между Астаной и Москвой.

«Хотел бы отметить, что валовый приток прямых инвестиций из России в Казахстан за последние 18 лет превысил $20 млрд. В свою очередь, казахстанские инвестиции в Россию составили порядка $6 млрд», — подчеркнул Токаев.

Казахстанский лидер добавил, что в рамках промышленной кооперации субъекты бизнеса обеих стран в настоящее время реализуют 143 совместных проекта на общую сумму $33,5 млрд.

«Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее»
Президент республики Касым-Жомарт Токаев — о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, инвестициях из РФ и председательстве страны в ШОС

Президент России Владимир Путин 8 ноября отметил, что Россию и Казахстан ждет уверенное будущее, какая бы обстановка ни складывалась в мире. По его словам, у страны складываются широкие перспективы двустороннего сотрудничества в газовой отрасли. Кроме того, российский лидер отметил, что у него по-настоящему дружеские отношения с казахстанским коллегой.

Ранее, 7 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков завил о важности официального визита Путина в Казахстан для развития отношений двух стран. Планируется, что Путин вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым примет участие в пленарном заседании, где главы государств обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по региональной повестке. Пресс-служба Кремля подтвердила, что Путин посетит Казахстан в четверг, 9 ноября, и проведет переговоры с Токаевым.

Президент России 25 октября заявил, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. 7 октября он провел встречу с Токаевым в Ново-Огарево. Тогда Путин отметил, что визит казахстанского лидера стал знаковым событием.

До этого, 29 сентября, президент Казахстана заявил, что руководство республики намерено развивать всестороннее сотрудничество с Россией. Между Москвой и Астаной существуют давние традиции сотрудничества в различных отраслях, например в торговле, указал казахстанский лидер.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023