Политолог допустил государственный переворот на Украине

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов 7 ноября в беседе с «Известиями» допустил новый государственный переворот на Украине.

Накануне бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов может стать реальной угрозой для президента страны Владимира Зеленского.

По мнению Денисова, Зеленский загнал себя в угол риторикой турбопатриотизма, говоря о том, что Украина должна вернуться к границам 1991 года и что Киев видит для себя одну цель — тотальное поражение и развал России.

«Эта риторика явно была необъективной и выходила за рамки чего-то разумного, но вместе с тем подогревала серьезные ожидания, особенно у радикальной части украинского населения и украинской элиты», — сказал он.

Политолог отметил, что окружение Зеленского понимает, что он не способен воплотить в реальность то, о чем говорит. Поэтому в возможном свержении украинского лидера не будет ничего удивительного, считает Денисов.

«Вполне логично, что различные группы в украинской политической элите и военной элите, элите активистов могут объединиться, и это может конвертироваться в очередной госпереворот на Украине. По крайней мере, ничего удивительного в этом не будет», — заключил он.

В конце октября американские СМИ сообщали о вспыхнувших разногласиях между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на фоне провала украинского контрнаступления. Суть конфликта состоит в том, что президент Украины не хочет приостанавливать контрнаступление, так как Запад может подумать, что Киев не может достичь намеченных целей с помощью боевых действий. Однако главнокомандующий ВСУ настаивает на удержании текущих позиций и подготовке к активизации сил в следующем году.