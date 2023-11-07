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В США назвали реальную угрозу Зеленскому

Экс-помощник главы Пентагона Брайен: Буданов станет угрозой Зеленскому
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Handout
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Начальник Главного управления Украины Кирилл Буданов может стать реальной угрозой для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом 7 ноября заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своем блоге Weapons and Strategy.

Американец отметил, что в последнее время лидер страны теряет поддержку своих генералов.

Эксперт считает, что именно Буданов может возглавить заговор генералов против действующего президента Украины с целью заключить мир с Россией.

«Другая часть уравнения — это поддержка военной и внутренней разведки Украины. Если для Зеленского существует реальная угроза, то она может исходить от главы ГУР Кирилла Буданова и любого союза между ним и украинским генералитетом», — добавил Брайен.

Брайен пояснил, что заговорщики могут заменить Зеленского на другого президента или заставить его вступить в мирные переговоры с Россией.

По его мнению, на данный момент преобладает тенденция к противостоянию между Зеленским и его ближайшим окружением. Он уверен, что о данных разногласиях знают даже солдаты Вооруженных сил Украины.

Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине
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Ранее, 29 октября, американские СМИ сообщали о вспыхнувших разногласиях между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на фоне провала украинского контрнаступления. Суть конфликта состоит в том, что президент Украины не хочет приостанавливать контрнаступление, так как Запад может подумать, что Киев не может достичь намеченных целей с помощью боевых действий. Однако главнокомандующий ВСУ настаивает на удержании текущих позиций и подготовке к активизации сил в следующем году.

Ранее, 27 октября, американский журналист Дэнни Хайфон заявил, что провал украинского контрнаступления не отрицают уже и западные СМИ, которые, напротив, больше склоняются к непобедимости России в конфликте. По его словам, неудачи произошли из-за того, что Украина поверила в фантазии НАТО и США.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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