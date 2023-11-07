Армия Израиля заявила о готовности атаковать весь Ближний Восток

ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы безопасности Израиля. Об этом 6 ноября заявил представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

Хагари отметил, что в ходе военной операции в секторе Газа израильская авиация успешно сопровождает сухопутные подразделения и при необходимости наносит удары по любой цели, которая угрожает интересам еврейского государства в ближневосточном регионе.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви также посетил военно-воздушную базу Неватим, где расположены новейшие израильские истребители «Адир».

«Истребители Adir F-35 наносят удары по террористическим целям и помогают наземным войскам наносить удары с очень близкого расстояния – до 200 м. Военно-воздушные силы Израиля прикрывают пехотные подразделения по мере их продвижения. Параллельно те же ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку по любой угрозе или интересам безопасности», — заявил на брифинге Хагари.

Ранее, 6 ноября, США отправили атомную подлодку на Ближний Восток для защиты своих войск в регионе и сдерживания эскалации палестино-израильского конфликта. Отмечается, что данная субмарина класса «Огайо», которая включает в себя ядерную силовую установку и крылатые ракеты Tomahawk, усилит военно-морскую группировку Соединенных Штатов в восточной части Средиземного моря.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последней информации, число погибших в секторе Газа с начала конфликта составляет уже более 10 тыс. человек, пострадало более 26 тыс. человек. Со стороны Израиля погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.