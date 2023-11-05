Минобороны РФ показало кадры уничтожения танка ВСУ в районе Андреевки

Минобороны РФ показало 5 ноября кадры уничтожения танка украинской армии в районе Андреевки.

Танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать позиции подразделения российских войск. Однако, как показано на видео, российские военнослужащие-операторы точным ударом уничтожили боевую машину, в результате попадания снаряда техника противника загорелась.

Ранее в этот день военнослужащие группировки войск «Юг» сорвали попытку солдат ВСУ эвакуировать подбитый немецкий танк Leopard 2 с поля боя под Авдеевкой. ВС РФ поразили цель боеприпасом «Ланцет».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.