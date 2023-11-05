Военнослужащим Южной группировки войск удалось сорвали попытку солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуировать с поля боя под Авдеевкой в ДНР подбитый немецкий танк Leopard 2. Об этом 5 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в группировке.

По словам собеседника агентства, ВС РФ поразили цель барражирующим боеприпасом «Ланцет» после того, как разведка доложила о попытках ВСУ вывезти танк с поля боя для ремонта.

«Ребята из 114-й ОМСБр (Отдельная мотострелковая бригада. ― Ред.) его подожгли, они [экипаж] выбежали, начала ехать техника в сторону Leopard, чтобы забрать его. Наши начали бить рядом минометами, чтобы техника назад откатилась. Она в итоге откатилась. Мы же решили «Ланцетом» окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект. ― Ред.), но получилось только прожечь башню», ― рассказал «РИА Новости» собеседник.

Он добавил, что теперь танк вряд ли будет ремонтопригоден.

Ранее, 2 ноября, журналист Forbes Дэвид Экс сообщил, что ВС РФ в течение двух недель уничтожили четверть немецких танков Leopard 2, находящихся у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

31 октября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что танки Leopard 2, которые поставляются Украине из западных стран, доказали свою неэффективность на линии боевого соприкосновения. Причиной тому послужил ряд конструктивных особенностей машин. По словам Гагина, Leopard 2 не обладают достаточным запасом маневренности и прочности корпуса. Кроме того, эти танки много весят, а проходимость их на бездорожье крайне посредственна.

За несколько дней до того, 29 октября, Дэвид Экс в своей статье заявил, что западные страны восполняют потерянные Украиной немецкие танки Leopard 2 советскими модернизированными T-72. На складах стран бывшего Варшавского договора находится несколько сотен танков типа Т-72М, которые, предположительно, могут стать базой для модернизации и дальнейшей отправки на Украину.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.