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РФ направила третью партию гумпомощи жителям Газы через Египет

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Фото: МЧС России
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Россия направила третью партию гуманитарной помощи жителям сектора Газа, груз будет передан через египетский Эль-Ариш. Об этом сообщает МЧС РФ 5 ноября.

Всего будет передано 60 т гумгруза, в том числе продукты питания, матрасы и подушки, а также средства личной гигиены.

«Самолеты Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетели из международного аэропорта Грозный в Арабскую Республику Египет. Здесь российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят ее населению сектора Газа», — объяснили в ведомстве.

Отправка гумпомощи организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

До этого Россия направляла гуманитарную помощь для жителей анклава 3 ноября. 28 т груза, в который вошли лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы, были доставлены двумя Ил-76 также через Египет.

30 октября издание The New York Times со ссылкой на представителя правительства США сообщило, что Израиль обязался ежедневно пропускать 100 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через границу с Египтом.

При этом на следующий день в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что страна остановит поставки гумпомощи в анклав, если узнает, что груз попадает в руки представителей палестинского движения ХАМАС.

«И после всего этого кто-то ждет, что мы не вступим в сопротивление?»
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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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