Граждане ФРГ рассказали о трудностях с эвакуацией через пункт «Рафах»

Граждане Германии, проживающие в секторе Газа, требуют от Берлина экстренной помощи с эвакуацией. Об этом сообщил телеканал ZDF в субботу, 4 ноября.

По информации СМИ, эвакуация немцев из сектора Газа происходит крайне медленно. Так, 61-летний гражданин ФРГ Мазен Эльдарнаф уже несколько дней ждет разрешения для себя и своей жены на пересечение контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с Египтом. Он рассказал журналистам ZDF, что собирался провести в секторе Газа всего девять дней — хотел повидаться с родственниками. Однако в итоге семейная встреча обернулась зыбкой надеждой на спасение.

«Это не жизнь, это просто смерть. Ты только чуешь смерть, ты видишь только смерть, здесь нет жизни. <…> Никто не знает, выберемся ли мы живыми», — рассказала его супруга Хитам Эльдарнаф.

По сведениям ZDF, покинуть сектор Газа с начала военных действий удалось лишь небольшому количеству немцев. Так, в пятницу эвакуироваться через пункт «Рафах» смогли лишь 30 граждан ФРГ. В секторе Газа до сих пор находятся несколько десятков немцев. Всего же эвакуации ожидают около 7 тыс. иностранных граждан.

По словам Мазена Эльдарнафа, правительство ФРГ не предпринимает никаких мер, чтобы помочь оказавшимся в зоне боевых действий людям.

«Ничего не происходит, запросы в посольство остаются без ответа», — резюмировал он.

КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открылся для эвакуации иностранных граждан 1 ноября, через него палестинский анклав покинули 117 иностранцев, в том числе 35 детей.

Ранее в этот день палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранцев, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников неправительственных организаций, которые могут сегодня покинуть сектор Газа. В частности, выехать из анклава разрешили гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании. Также выезд разрешен сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) и других организаций.

Позже представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о том, что около 500 иностранцев получили разрешение покинуть территорию сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.