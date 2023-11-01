Около 500 иностранцев получили разрешение покинуть сектор Газа

Около 500 иностранцев получили разрешение покинуть территорию сектора Газа. Об этом в среду, 1 ноября, в ходе брифинга сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, трансляция велась на сайте организации.

«Как мы понимаем, порядка 500 обладателям паспортов иностранных государств было позволено покинуть [сектор Газа]», — сказал он.

Кроме того, в ходе брифинга Дюжаррик сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право, а также осуждает любые убийства мирных жителей.

Ранее в этот день стало известно, что КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открылся для эвакуации иностранных граждан. Также ранее сообщалось, что не менее 117 иностранцев, в том числе 35 детей, покинули палестинский анклав через данный пункт.

1 ноября медик Нассем Хасан, работающий в минздраве сектора Газа, рассказал «Известиям», что на контрольно-пропускной пункт «Рафах» прибыл 81 пострадавший палестинец, большинству из них требуются сложные операции или недоступное сейчас в анклаве лечение. По его словам, раненые ожидают, когда им разрешат пересечь границу Египта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.