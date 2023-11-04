Развитие Омской области показали на макете на выставке «Россия»

Власти Омской области показали на открывшейся в Москве выставке «Россия» будущее региона, увидеть его можно на макете. Кадры с мероприятия 4 ноября опубликовали «Известия».

Макет исполнен в нескольких уровнях с подсветкой. Они могут подниматься. Гости выставки могут увидеть, как изменится регион: в городах Омской области появятся новые жилые массивы, промышленные предприятия.

Также на макете показан проект моста через реку Иртыш.

На выставке свои стенды представили все 89 российских регионов. Так, стенд Ленинградской области показал гостям мероприятия концепцию «Живи, работай, отдыхай». На инсталляции региона представлены его достижения, среди которых в том числе порт Усть-Луга.

Посетители выставки-марафона смогут поиграть здесь в кубики в масштабах всей страны.

Выставка-форум «Россия» начала работу утром в субботу, в День народного единства. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Свои экспозиции подготовили крупнейшие российские компании, общественные организации, министерства. Для посетителей посещение выставки бесплатно.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».

Ранее, 2 ноября, корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев побывал на пресс-туре Международной выставки-форума «Россия». Он отметил, что на выставке представлена, в частности, авиастроительная промышленность, в которой РФ за последние годы достигла большого прогресса.