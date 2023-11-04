Стенд Ленинградской области открылся на выставке «Россия» на ВДНХ

Стенд Ленинградской области, открывшийся 4 ноября на выставке «Россия» в День народного единства на ВДНХ в Москве, представил концепцию «живи, работай, отдыхай».

На инсталляции региона представлены его достижения, среди которых, в том числе, порт Усть-Луга.

По словам автора инсталляции, художника Андрея Пунина, посетители выставки-марафона смогут поиграть здесь в кубики в масштабах всей страны. Именно эта детская игра легла в основу стенда региона, отметил он.

Выставка начала работу утром в субботу, в День народного единства. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Свои экспозиции подготовили крупнейшие российские компании, общественные организации, министерства. Для посетителей посещение выставки бесплатно.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».

Ранее, 2 ноября, корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев побывал на пресс-туре Международной выставки-форума «Россия». Он отметил, что на выставке представлена, в частности, авиастроительная промышленность, в которой РФ за последние годы достигла большого прогресса.