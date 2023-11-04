Кравцов заявил о вхождении России в топ-10 стран по качеству школьного образования

Сегодня Россия вошла в десятку лучших стран мира по качеству школьного образования. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил «Известиям» на полях выставки-форума «Россия» в субботу, 4 ноября.

«Мы все помним те трагические 90-е годы, когда фактически учителя не получали зарплаты, школы не ремонтировались, не оснащались и фактически мы жили в пропасти. Сегодня наша страна вошла в десятку стран по качеству школьного образования, строятся новые школы по поручению президента, идет большая программа обновления школ, ремонта», — отметил он.

Кравцов добавил, что сейчас большое внимание уделяется зарплатам учителей.

«Все зарплаты соответствуют средней по экономике, а классные руководители ежемесячно получают 5 тыс. дополнительно к своей зарплате», — сказал он.

До этого, 27 октября, замглавы Минцифры РФ Олег Качанов рассказал, что типовая государственная информационная система в сфере общего образования, которая планируется к внедрению в России, должна содержать в себе функцию автоматической проверки домашнего задания. Качанов отметил, что при обсуждении разработки типовой системы часто поднимается вопрос о необходимости внедрения в нее функции автоматизированной проверки домашнего задания учеников.

Ранее 4 ноября «Известия» показали, как люди собираются на ВДНХ перед открытием выставки-форума «Россия».

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия». Он отметил, что идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране.

2 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев побывал на пресс-туре международной выставки-форума «Россия» и рассказал о подготовке мероприятия. По словам журналиста, новинкой выставки является павильон № 1, который находился на реконструкции девять лет. В помещении постарались сохранить исторические элементы и наполнить современными технологиями.

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны

Вход на выставку бесплатный.