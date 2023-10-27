Российских учителей захотели освободить от ручной проверки домашних работ

Типовая государственная информационная система в сфере общего образования, которая планируется к внедрению в России, должна содержать в себе функцию автоматической проверки домашнего задания. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов на всероссийском форуме региональной информатизации «Проф-IT» в Новосибирске.

По его словам, уровень предъявляемых к качеству образования требований необходимо повышать. Это можно обеспечить за счет типового решения, возможность внедрения которого уже предусмотрена в принятых правительством РФ поправках к постановлению о цифровой образовательной платформе ФГИС «Моя школа».

Качанов отметил, что при обсуждении разработки типовой системы часто поднимается вопрос о необходимости внедрения в нее функции автоматизированной проверки домашнего задания учеников.

«Например, один из ключевых моментов, который постоянно мелькает на наших стратегических сессиях, — это возможность проверки домашних заданий в автоматическом режиме <…> Это то, что должно быть обеспечено в типовом решении и в тех решениях, которые развивают регионы самостоятельно», — заявил замглавы Минцифры.

Ранее в этот день Качанов сообщил, что Минцифры надеется с 2024 года продолжить подключение классов российских школ к сетям Wi-Fi. Работа уже проведена в 10 тыс. образовательных учреждений, уточнил он.

30 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сервисами Московской электронной школы, в том числе электронными дневниками и журналами, портфолио учащихся и виртуальными лабораториями, пользуются 2,8 млн пользователей. Кроме того, МЭШ легла в основу развития федеральной информационной системы «Моя школа», а значит возможности столичной системы смогут получить ученики по всей стране, отметил градоначальник.