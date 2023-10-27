Реклама
Прямой эфир
Мир
Небензя заявил о возобладании здравого смысла в ГА ООН
Мир
Гаврилов счел преждевременными разговоры о сокращении помощи Киеву
Мир
ХАМАС заявило о противостоянии ЦАХАЛ у Бейт-Хануна в секторе Газа
Мир
В Иордании предупредили о гумкатастрофе в случае наземной операции в Газе
Мир
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
Мир
Посольство РФ осудило высказывания главы МО Британии о контактах РФ с ХАМАС
Мир
Байден заявил о необходимости США и КНР работать вместе над решением глобальных проблем
Мир
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Спорт
Иван Емельяненко победил Рябого в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Мир
ПВО Египта сбила два дрона над Синаем
Спорт
Василевский одолел Федорова в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Происшествия
В Самарской области после гибели четырех человек в ДТП возбудили уголовное дело
Спорт
Бой Галимова и Чурчаева завершился ничьей
Сюжет:

Российских учителей захотели освободить от ручной проверки домашних работ

Минцифры: в школах внедрят систему с автоматической проверкой домашних заданий
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Типовая государственная информационная система в сфере общего образования, которая планируется к внедрению в России, должна содержать в себе функцию автоматической проверки домашнего задания. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов на всероссийском форуме региональной информатизации «Проф-IT» в Новосибирске.

По его словам, уровень предъявляемых к качеству образования требований необходимо повышать. Это можно обеспечить за счет типового решения, возможность внедрения которого уже предусмотрена в принятых правительством РФ поправках к постановлению о цифровой образовательной платформе ФГИС «Моя школа».

Качанов отметил, что при обсуждении разработки типовой системы часто поднимается вопрос о необходимости внедрения в нее функции автоматизированной проверки домашнего задания учеников.

«Например, один из ключевых моментов, который постоянно мелькает на наших стратегических сессиях, — это возможность проверки домашних заданий в автоматическом режиме <…> Это то, что должно быть обеспечено в типовом решении и в тех решениях, которые развивают регионы самостоятельно», — заявил замглавы Минцифры.

Ранее в этот день Качанов сообщил, что Минцифры надеется с 2024 года продолжить подключение классов российских школ к сетям Wi-Fi. Работа уже проведена в 10 тыс. образовательных учреждений, уточнил он.

Тяжело в мучении: почему нельзя ругать детей за плохие отметки
Психологи рассказали, как перестать делать домашнюю работу вместе с ребенком

30 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сервисами Московской электронной школы, в том числе электронными дневниками и журналами, портфолио учащихся и виртуальными лабораториями, пользуются 2,8 млн пользователей. Кроме того, МЭШ легла в основу развития федеральной информационной системы «Моя школа», а значит возможности столичной системы смогут получить ученики по всей стране, отметил градоначальник.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023