Суровая зима может стать главным и злейшим врагом Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как морозы способны ухудшить работоспособность оружия и техники, а также подорвать боевой дух военнослужащих. Об этом заявила обозреватель The National Interest Марина Мирон.

«Боеприпасы могут потерять отзывчивость и точность, а это значит, что их потребуется больше. Увеличивается износ оборудования и сокращается срок службы аккумуляторов, что приводит к увеличению затрат на техническое обслуживание, которое также усложняется в зимнее время», — пишет она в материале от 2 ноября.

Журналист отмечает, что дронам, особенно небольшого размера, таким как DJI Mavic, используемым украинскими боевиками, становится сложнее работать при низких температурах, ветре и снеге, а это снижает возможности разведки.

Также, по словам Мирон, неблагоприятные погодные условия могут ограничить передвижение и использование тяжелой военной техники, а это, в свою очередь, негативно влияет на мобильность войск. Кроме того, сырость и холод могут снизить моральных дух украинцев, а значит — и эффективность боя.

При этом, как отмечает журналист, российская армия более приспособлена к суровым морозам. Она привела в пример военные учения ВС РФ в Арктике, а также заявления российских официальных лиц о том, что войска готовы к боевой работе в зимний период.

«В конечном итоге исход зимних операций на Украине будет зависеть от воли противоборствующих сил, а также от способности и желания Запада снабдить украинскую сторону необходимым количеством боеприпасов», — заключает автор статьи.

Ранее 3 ноября военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук перечислил главные претензии ВСУ к вооружению, поставляемому Западом. Одной из них он назвал неприспособленность техники к европейскому театру военных действий. Он отметил, что те же американские танки Abrams даже не могут взобраться на ледяную горку, так как скользит сцепление.

До этого, 19 октября, научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг заявил, что Украине стоит готовиться к суровой зиме в связи с ударами по объектам инфраструктуры. Также он предположил, что значительное превосходство России над ВСУ в области материального оснащения армии приведет к значительным трудностям для Киева.

Перед этим, 19 октября, в США признали, что украинское контрнаступление завершено. Изменения погоды и близость к зиме не оставляют ВСУ шансов добиться своих целей в этом году.

Ранее, 17 октября, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что главным преимуществом российской армии в зимний период является техника, приспособленная для столь суровых погодных условий. ВСУ же получали свои танки и другое вооружение с Запада, где совершенно иной климат.

13 октября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники обеспокоены активной подготовкой Вооруженных сил РФ к продолжению спецоперации предстоящей зимой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.