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RUSI предупредил Украину о суровой зиме из-за ударов по инфраструктуре

RUSI: Украину ждет суровая зима из-за ударов по инфраструктуре
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Фото: REUTERS/Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region
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Украине стоит готовиться к суровой зиме в связи с ударами по объектам инфраструктуры. Такую точку зрения высказал научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг в своей статье, опубликованной в четверг, 19 октября.

«Украине следует готовиться к тяжелой зиме. <...> Грядущие российские удары по инфраструктуре Украины остаются угрозой стратегического масштаба», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что Россия активно наращивает темпы производства вооружения. Так, в течение последнего года в стране стало изготавливаться в два раза больше ракет дальнего радиуса действия.

Уотлинг предположил, что столь значительное превосходство России над Вооруженными силами Украины (ВСУ) в области материального оснащения армии приведет к значительным трудностям для Киева. Не смогут помочь и страны — союзницы Киева: складские запасы НАТО стремительно иссякают, а ОПК этих стран не успевают изготовлять новые оружие и боеприпасы.

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Перед этим, 19 октября, в США признали, что украинское контрнаступление завершено. Изменения погоды и близость к зиме не оставляют ВСУ шансов добиться своих целей в этом году.

Ранее, 17 октября, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что главным преимуществом российской армии в зимний период является техника, приспособленная для столь суровых погодных условий. ВСУ же получали свои танки и другое вооружение с Запада, где совершенно иной климат.

13 октября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники обеспокоены активной подготовкой Вооруженных сил РФ к продолжению спецоперации предстоящей зимой.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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