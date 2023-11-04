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Минобороны опубликовало кадры строительства полевых храма и мечети

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Фото: Министерство обороны РФ
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На краснолиманском направлении вблизи линии боевого соприкосновения военнослужащие строят полевые православный храм и мечеть. Соответствующие видеокадры в субботу, 4 ноября, предоставило Минобороны РФ.

К строительству религиозных объектов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) были привлечены военнослужащие одного из мотострелковых подразделений Центрального военного округа. Полевые храм и мечеть для верующих военнослужащих начнут прием в ближайшее время.

В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие, прибывшие на восстановление с позиций на линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении, работают на храмовой стройке по личному желанию.

В командовании подразделения отмечают, что совместная работа военнослужащих разных вероисповеданий позволяет сплотить воинские коллективы, повысить боевой дух и укрепить взаимосвязь внутри коллектива.

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Ранее, 21 октября, представители трех основных религиозных конфессий России прибыли в зону спецоперации в группировку войск «Восток» к верующим военнослужащим. Представитель Русской православной церкви митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Дмитрий провел православные обряды, выслушал бойцов и дал им напутствие.

8 октября военные священники Центрального военного округа доставили в один из тыловых районов проведения специальной военной операции чудотворную икону Казанской Божией Матери. Также был организован молебен на полигоне и в военно-полевом храме, который построили в блиндаже.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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