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Военные священники доставили в полевой храм СВО чудотворную икону

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военные священники Центрального военного округа (ЦВО) доставили в один из тыловых районов проведения специальной военной операции чудотворную икону Казанской Божией Матери. Минобороны 8 октября показало, как проходят церковные службы в полевом храме.

«Мы приехали к вам с чудотворной иконой Божией Матери Казанской. Она много раз спасала Россию, и всегда наши воины шли в бой с верою в Бога и уповали на помощь Матери Божией», — сказал священник, обращаясь к военнослужащим перед церемонией поклонения святыне.

Святой образ был представлен бойцам соединений и воинских частей ЦВО, проходящих подготовку на одном из полигонов тылового района зоны специальной военной операции. Также был организован молебен на полигоне и в военно-полевом храме, который построили в блиндаже. В завершении церемонии каждый военнослужащий смог приложиться к святыне.

«Сегодня для нас большой праздник — в наш полевой храм привезли чудотворную икону Казанской Божией матери для укрепления верующих, укрепления нашего воинства это очень нужно. Чтобы Пресвятая Богородица покрыла нас своим омофором и мы были едины и крепки. Чудотворную икону в этот полевой храм привезли впервые, потому что строить его мы закончили буквально на днях. Божией милостью теперь имеем такой православный храм имени Всех святых», — рассказал дьякон Максим Погор.

По его словам, военнослужащие очень хорошо относятся к возможности посетить полевой храм, приходят на службы и благодарят командование за такую возможность. Для совершения служб и треб есть свечи, подсвечники — всё необходимое.

Представители военного духовенства ЦВО окропили святой водой всех бойцов и раздали молитвословы, крестики, а также освященные шевроны с изображением небесных покровителей русского воинства.

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17 сентября в Минобороны рассказали, как военный священник прибыл в расположение Тульского самоходного артиллерийского дивизиона воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Рискуя жизнью наравне с бойцами, пастыри не только служат молебен, но и причащают, исповедуют и даже крестят тех, кто пришел к Богу уже во время боевых действий.

Ранее, 6 августа, военное ведомство сообщало, как икону с образом «Спаса Нерукотворного», переданную российским президентом Владимиром Путиным, доставили на передовые позиции к военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО). Как отметили военнослужащие, вера в зоне боевых действий дает стимул остаться в живых, не пасть духом.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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