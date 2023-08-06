Икону «Спаса Нерукотворного» доставили военнослужащим ЦВО

Икону с образом «Спаса Нерукотворного», переданную российским президентом Владимиром Путиным, доставили на передовые позиции к военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 6 августа сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что икону доставил на позиции помощник командира соединения ЦВО по работе с верующими военнослужащими иерей Роман.

«(Прибытию иконы. — Ред.) рады все мы, присутствующие, а также военнослужащие, которые смогут неоднократно помолиться перед этой иконой в расположении своих частей, в том числе и на боевых позициях», — сказал начальник отделения по работе с верующими военнослужащими ЦВО с позывным Комиссар.

Артиллеристы, танкисты и военнослужащие-мотострелки группировки войск «Центр» смогли подойти к самой иконе и принять участие в причастии.

«Сегодня мы приехали к нашим бойцам, совершили молебен для того, чтобы каждый воин укрепился духом. Самое главное — мы привезли им великую святыню, чтобы каждый имел возможность прикоснуться к ней, почувствовать, что Господь рядом, он близок», — рассказал помощник командира по работе с верующими военнослужащими ЦВО Роман.

Как отметили военнослужащие, вера в зоне боевых действий дает стимул остаться в живых, не пасть духом.

«От души благодарим, в наше время тяжелое это очень важно, чтобы не сломить дух бойцов, которые здесь находятся», — поделился гранатометчик с позывным Злой.

Как указали в Минобороны, икона «Спаса Нерукотворного» принадлежала самому успешному военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому. В настоящее время ее перевозят по всем подразделениям и воинским частям в зоне спецоперации для поднятия боевого духа бойцов.

Ранее, 9 июля, икону с образом «Спаса Нерукотворного» доставили на передовые позиции группировки войск «Запад» для причастия. По словам помощника командира воинской части по работе с верующими священника Андрея Гришаенкова, икона является символом веры, единения и сплочения, поэтому она объедет все позиции группировки.

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин 26 апреля рассказал, что танковому батальону «Август» привезли икону с образом «Спаса Нерукотворного», подаренную Путиным Луганской Народной Республике и Херсонской области.

18 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что иконы, которые Путин подарил военным во время визита в штаб группировки «Днепр», — это копии иконы «Спас Нерукотворный», принадлежавшей министру Петру Ванновскому. Оригинал иконы передадут в главный храм ВС РФ.

Глава государства посетил зону проведения спецоперации 18 апреля. В частности, он посетил штаб группировки «Днепр» на херсонском направлении. Также Путин посетил штаб «Восток».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».