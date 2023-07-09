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Переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск

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Фото: Министерство обороны РФ
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Икону с образом «Спаса Нерукотворного», переданную российским президентом Владимиром Путиным, доставили на передовые позиции группировки войск «Запад» для причастия. Об этом 9 июля сообщило Минобороны России.

«Военнослужащим одного из воинских подразделений группировки войск «Запад» на передовые позиции была доставлена икона с образом «Спаса Нерукотворного», чтобы перед этим образом бойцы возносили свои молитвы к Господу. Эта икона принадлежала самому успешному военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому», — отметили в ведомстве.

В Минобороны рассказали, что помощник командира воинской части по работе с верующими священник Андрей Гришаенков провел причастие мотострелков группировки «Запад». По его словам, икона является символом веры, единения и сплочения, поэтому она объедет все позиции группировки.

«Мы возим икону «Спас Нерукотворный» вдоль линии соприкосновения, по самому передку. Дело в том, что сама икона — символ нашей державы. Сделана она в виде алтаря, иконостаса. Соответственно, обвозя ее по линии соприкосновения, мы даем возможность военнослужащим совершить молитвы вместе со мной на молебне, помолиться о единстве нашей России», — сказал Гришаенков.

Заместитель командира роты по военно-политической работе в свою очередь рассказал, насколько важно прислушиваться к нуждам каждого военнослужащего, а также о том, как некоторые из них ждали приезда иконы, так как, по его словам, это позволяет в моральном плане помочь каждому военнослужащему, который находится на переднем крае ведения боевых действий, стойко переносить тяготы и невзгоды воинской службы.

«Для нас, верующих людей, это будет большое подспорье. Допустим, мы караул отстояли, вечером можем прийти, причаститься, прочитать молитву. Когда это икона, ты напрямую обращаешься к Господу Богу. Для нас это очень важно. Когда Бог в сердце, тебе легче переживать невзгоды и, главное, разлуку с родными», — поделился заместитель командира роты по военно-политической работе.

Опыт передовой: Владимир Путин посетил штабы в зоне спецоперации
Визит главы государства укрепил позиции командующих группировками российских войск, уверены эксперты

Ранее, 26 апреля, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, что танковому батальону «Август» привезли икону с образом «Спаса Нерукотворного», подаренную Путиным Луганской Народной Республике и Херсонской области.

18 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что иконы, которые Путин подарил военным во время визита в штаб группировки «Днепр», — это копии иконы «Спас Нерукотворный», принадлежавшей министру Петру Ванновскому. Оригинал иконы передадут в главный храм ВС РФ.

Глава государства посетил зону проведения спецоперации 18 апреля. В частности, он посетил штаб группировки «Днепр» на херсонском направлении. Также Путин посетил штаб «Восток».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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