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Икону «Спаса Нерукотворного» привезли танковому батальону «Август»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, что танковому батальону «Август» привезли икону с образом «Спаса Нерукотворного», подаренную президентом Владимиром Путиным Луганской Народной Республике и Херсонской области.

Отмечается, что копию иконы Путин передал на прошлой неделе, когда посещал штабы группировки войск «Днепр» и национальной гвардии «Восток». Ее передали в Луганский второй армейский корпус.

Как сообщил корреспондент, «Спас Нерукотворный» попал в «Август», поскольку подразделение участвует в боевых действиях с 2014 года, появилось в летний месяц и названо в честь святой богоматери Августовской. Бойцы в прошлом году освобождали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, теперь стоят под Белогоровкой.

Образ «Спаса Нерукотворного» у бойцов считается главным покровителем русского воинства. Именно с этим ликом на знаменах воины шли в бой и одерживали великие победы.

По словам корреспондента, службу провели в небольшой беседке. Каждый боец мог подойти к святыне.

«У нас многие верующие. Дает силу, так сказать, в нашем батальоне. Силу и успех», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Кум».

Образ «Спаса нерукотворного» будет передан другим подразделениям второго армейского корпуса. Поэтому у каждого военнослужащего появится возможность увидеть святыню и прикоснуться к ней.

Опыт передовой: Владимир Путин посетил штабы в зоне спецоперации
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Ранее, 18 апреля, представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что иконы, которые Путин подарил военным во время визита в штаб группировки «Днепр», — это копии иконы «Спас Нерукотворный», принадлежавшей министру Петру Ванновскому. Оригинал иконы передадут в главный храм ВС РФ.

Глава государства посетил зону проведения спецоперации 18 апреля. В частности, он посетил штаб группировки «Днепр» на херсонском направлении. В штабе российский лидер заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

Также Путин посетил штаб «Восток», где присутствовали командующий группировкой войск сил Юг Сергей Кузовлев, командующий группировкой войск сил «Центр» Андрей Мордвичев, командующий группировкой войск сил «Запад» Евгений Никифоров, замкомандующего объединенной группировкой войск сил Александр Лапин.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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