Владимир Путин посетил штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР

Президент России Владимир Путин посетил штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике (ЛНР) и заслушал доклады об обстановке на этом направлении, о чем во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении», — отмечается в сообщении.

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