Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении

Президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки «Днепр» на херсонском направлении. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.

В штабе российский лидер заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников. Президент отметил, что Теплинский, долго находясь на передовой, подготовил обстоятельный доклад.

«Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Ранее, 19 марта, Владимир Путин посетил Мариуполь в рамках рабочей поездки в Донбасс. В новый регион РФ президент прилетел на вертолете, после чего пересел за руль автомобиля и объехал несколько районов, чтобы посмотреть, как идет восстановление города.

В ходе общения с жителями города глава государства пообещал, что в Мариуполе будет и дальше появляться современное и комфортное жилье. В свою очередь, жители заново отстроенного района поблагодарили президента, предложив ему зайти в гости в одну из новых квартир. Путин принял приглашение.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.