Путин заявил о ритмичном функционировании российской экономики

Экономика РФ сегодня функционирует ритмично, Россия не отказывается ни от каких планов, в том числе в социальной сфере. Об этом 3 ноября заявил президент Владимир Путин на встрече с новым составом членов Общественной палаты.

«Средства мы направляем [в новые регионы] и будем направлять еще больше, главное, что, слава богу, у нас экономика функционирует ритмично, всë получается. Мы не меняем никаких наших планов, ни от каких наших планов не отказываемся ни в социальной сфере, ни с точки зрения развития инфраструктуры, по другим направлениям: поддержка промышленности, безопасность», — подчеркнул президент.

Он также добавил, что чем РФ будет сильнее в экономическом и военном плане, тем меньше у ее оппонентов будет желания исключать страну из каких-то организаций. А отказ Европы от российских энергоносителей привел к тому, что страдают от этого только сами страны ЕС, указал Путин.

«У нас в этом году рост ВВП будет 2,8–2,9%, а то и 3%. А в ведущих экономиках Европы — минус. Небольшой, но минус. И они страдают, реально проблемы возникают. Мы не радуемся этому, но просто констатируем сам факт», — сказал российский лидер.

Глава государства также добавил, что Россия превращается из «бензоколонки» в самодостаточное государство с перерабатывающим производством, составляющим 43% в структуре национальной экономики.

Ранее 3 ноября замглавы МИД РФ Александр Грушко на Веронском Евразийском экономическом форуме заявил, что экономика России уверенно движется вперед, в то время как страны Европы из-за антироссийских санкций понесли значительные потери.

В свою очередь, день доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что потери Евросоюза из-за антироссийских санкций запредельны. По его мнению, политика санкций относительно России деструктивна и подрывает конкурентоспособность европейских и американских отраслей.

13 октября Путин сообщил, что Россия продолжает реализовывать все установленные планы развития. При этом структура российской экономики меняется, в связи с чем страна сама начинает производить многие товары, которые раньше импортировались, подчеркнул российский лидер.