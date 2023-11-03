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В МИД РФ рассказали о последствиях антироссийских санкций

МИД РФ: экономика РФ движется вперед, а ЕС из-за санкций понесла потери
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Экономика России уверенно движется вперед, в то же время страны Европы из-за антироссийских санкций понесли значительные потери, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на Веронском Евразийском экономическом форуме 3 ноября.

«Посчитать потери, которые понесла Европа от введенных санкций невозможно. Специалисты, эксперты говорят [о потерях] от нескольких сотен миллиардов до $1,5 трлн. Я думаю, что последняя цифра, если посчитать упущенную прибыль, будет гораздо выше. Могу привести пример, ссылаясь на германские данные: на сегодняшний день германская промышленность получает газ по ценам в три раза выше, чем на внутреннем рынке США, в результате этого мы видим, как происходит деиндустриализация Европы», — сказал Грушко.

Как он объяснил, в этих условиях происходит системное переосмысление мирохозяйственных связей и формирование новых механизмов кооперации. По его словам, на повестке дня стоит комплекс задач по созданию надежной сбалансированной инфраструктуры, которая включает в себя международные, производственно-сбытовые цепочки, механизмы взаиморасчетов, транспортные коридоры, сопутствующие вспомогательные инструменты.

«Неотъемлемой частью усилий является также закрепление общего понимания о неприемлемости политического давления, недобросовестной конкуренции, влияния на сотрудничество между независимыми государствами и, конечно, экстерриториальные санкционные ограничения со стороны третьих стран», — добавил Грушко.

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Ранее в этот день доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что потери Евросоюза из-за антироссийских санкций запредельны. По его мнению, политика санкций относительно России деструктивна и подрывает конкурентоспособность европейских и американских отраслей.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса. Она началась 24 февраля 2022 года.

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