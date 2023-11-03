Верховный суд Алабамы разрешил впервые казнить заключенного с помощью азота

Верховный суд Алабамы разрешил штату казнить заключенного с использованием газообразного азота. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает телеканал Fox News.

Просьба генерального прокурора штата о выдаче ордера на казнь Кеннета Юджина Смита с использованием газообразного азота была удовлетворена общереспубликанским судом. Штат присоединился к Оклахоме и Миссисипи, разрешив использовать азот в качестве формы казни, но Алабама может стать первым штатом, в котором подобная казнь будет реализована. При такой казни заключенному дают дышать только азотом, полностью лишая его кислорода.

«Мы разочарованы этим решением и продолжим добиваться защиты прав Смита в судебном порядке», — написали адвокаты осужденного в заявлении для Fox News Digital.

Сторонники нового метода казни предполагают, что он будет безболезненным, однако оппоненты называют данный прецедент экспериментами на людях.

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Ранее, 26 августа, СМИ сообщили, что в США могут впервые применить смертную казнь с вдыханием азота. Офис генерального прокурора штата обратился в местный верховный суд для установления даты казни Смита. По данным агентства, в отношении него не была применена казнь в прошлом году, поскольку мужчине не смогли ввести смертельную инъекцию.

21 июля в Алабаме провели первую смертную казнь после перерыва, объявленного в 2022 году. Губернатор Алабамы Кей Айви приостановила такой вид наказания в штате, поскольку один из осужденных утверждал, что казнь с помощью инъекции нарушает его права. Он объяснил это тем, что в последние годы произошло несколько неудачных случаев умерщвления таким способом.