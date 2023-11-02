Бахрейн приостановил авиасообщение с Израилем

Правительство Бахрейна приостановило авиасообщение с Израилем после отзыва посла королевства в Тель-Авиве. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщило информационное агентство Bahrain News Agency (BNA).

Регулярные пассажирские рейсы по маршруту Манама – Тель-Авив были приостановлены на несколько недель, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение агентства.

Законодательный орган Бахрейна требует обеспечить защиту жителей сектора Газа, которые находятся под «продолжающейся израильской агрессией».

Ранее в четверг, 2 ноября, руководство Бахрейна приняло решение отозвать посла в Израиле и приостановить экономические отношения с еврейским государством в знак несогласия с израильскими действиями в секторе Газа. В палате депутатов королевства отметили, что такой шаг является подтверждением твердой исторической позиции Бахрейна в поддержку законных прав братского палестинского народа.

За день до этого об отзыве посла из Израиля сообщили и в МИД Иордании. Глава дипведомства Айман ас-Сафади указал, что посол вернется только тогда, когда закончатся боевые действия и гуманитарный кризис в Газе. Те же действия предприняли президент Чили Габриэль Борич и власти Колумбии.

До этого, 31 октября, замглавы МИД Боливии Фредди Мамани сообщил, что страна разорвала дипотношения с Израилем.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.