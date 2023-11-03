Россияне рассказали, на что обращают внимание при выборе работодателя

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервис автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» провели исследование и выяснили, на какие факторы, кроме зарплаты, обращают внимание россияне при выборе работодателя. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респондентов из всех регионов страны. Результаты появились в распоряжении «Известий» 2 ноября.

89% опрошенных отметили, что обращают внимание на льготы и другие преимущества, которые предлагает работодатель. Для 53% из них льготы — это не главное, а для 36% бенефиты могут повлиять на выбор работы. В 2022 году были похожие показатели. Доля тех, кому льготы были не так важны, 53%, а 36% россиян отметили их необходимость при выборе работодателя.

При этом самым главным критерием выбора работодателя стало ДМС — за этот вариант ответа проголосовали 60% респондентов. Вторым по важности фактором стала компенсация затрат на транспорт — ее отметили 52% участников опроса. На третьем месте — компенсация затрат на обучение (38%). Также важными критериями являются компенсация затрат на еду (34%) и связь (33%). Интересно отметить, что в 2022 году в тройке лидеров были такие льготы: компенсация затрат на транспорт (50%), ДМС (47%) и компенсация затрат на еду (40%).

По 26% респондентов отметили скидки на продукцию компании и льготы на ипотеку. Компенсация затрат на спорт важна для 20% опрошенных, а для 19% — скидки на товары компаний-партнеров. Корпоративный детский сад предпочитают 8% россиян. 6% отметили другие преимущества, например, оплату проживания и отдыха.

Специалисты разных отраслей предпочитают разные льготы от компании. Так соискатели из сферы IT и телекома чаще всего обращают внимание на ДМС (75%), компенсацию затрат на обучение (47%) и связь (42%). Специалисты из сферы медицины отмечали компенсацию затрат на транспорт (53%), ДМС (48%) и оплату обучения (48%). Соискатели, которые работают в сфере общественного питания, выбирают компенсацию затрат на транспорт (55%), еду (50%) и обучение (50%).

31 октября стало известно, что большинство россиян (79%) думают о том, чтобы сменить работу из-за усталости и стресса. Половина при этом рассматривает абсолютно новую профессию. В четверти случаев (28%) опрошенные заявили, что они сильно вымотались из-за работы этой осенью, а каждый пятый замечает симптомы выгорания и тревоги. 77% россиян в целом беспокоят негативные эмоции, которые вызывает работа.