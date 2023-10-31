Почти 80% россиян готовы сменить профессию из-за стресса

Большинство россиян (79%) думают о том, чтобы сменить работу из-за усталости и стресса. Половина при этом рассматривает абсолютно новую профессию. Такие данные были получены в ходе совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и исследовательского центра «Зарплаты.ру». Результатами они поделились с «Известиями» 31 октября.

Уточняется, что в четверти случаев (28%) опрошенные заявили, что они сильно вымотались из-за работы этой осенью, а каждый пятый замечает симптомы выгорания и тревоги. 77% россиян в целом беспокоят негативные эмоции, которые вызывает работа.

Среди факторов самой угнетающей работы респонденты назвали: низкую зарплату (33%); отсутствие возможностей карьерного роста (18%); скучные и сложные задачи, а график расписан четко по минутам (по 16%); слишком частые планерки (13%) и строгий контроль за качеством выполнения задач со стороны руководства (12%). Некомпетентные начальники для многих (16%) являются еще одним элементом работы, которая выводит из себя.

При этом 45% россиян готовы терпеть работу ради лучших условий. Большинство готово «продать» свое психологическое здоровье ради высокой зарплаты (95%), бонусов и премий (64%), корпоративного транспорта (24%), расширенного ДМС (23%) и корпоративной техники для работы (20%).

«Минимизировать негативное влияние работы на психологическое состояние поможет четкое разграничение личного времени и рабочего. Общайтесь с близкими, друзьями, гуляйте на свежем воздухе. Выберите увлечение или хобби, которое помогало бы переключаться с мыслей о работе. Полностью исключить стресс от работы поможет осознание, что ваша жизнь — это не только работа, а лишь отдельная ее часть. Психотерапия, медитация или йога помогут восстановить баланс», — посоветовала психолог Budu Кристина Ивкова.

25 сентября был опубликован опрос, проведенный СК «Росгосстрах» и исследовательским центром «Зарплаты.ру», который свидетельствует о том, что в случае болезни 66% россиян не берут больничный: каждый третий предпочитает отлежаться один-два дня дома, после чего возвращается на работу. Каждый четвертый (24%) продолжает ходить на работу больным, а 9% переходят на удаленный режим.