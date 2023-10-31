Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Почти 80% россиян готовы сменить профессию из-за стресса
Мир
Экс-разведчик Риттер заявил о плане западных СМИ подготовить общество к провалу Киева
Армия
В ДНР рассказали о неэффективности западных танков Leopard 2
Армия
Эксперт Леонков рассказал о смене Украиной тактики ракетных ударов
Мир
Lockheed Martin получил от Пентагона контракт почти на $1 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС
Мир
СМИ рассказали о чуть не сорвавшейся встрече Бербок с эмиром Катара
Мир
В США сообщили о госпитализации высокопоставленного генерала
Мир
США предсказали поражение на международной арене от России и Китая
Мир
Армия Израиля сообщила об ударе по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане
Мир
В Израиле пригрозили прервать гуманитарную помощь при условии ее попадания к ХАМАС
Наука и техника
Петербургские ученые разработали способный найти людей по крику дрон
Общество
Синоптики пообещали москвичам отсутствие осадков во вторник

Почти 80% россиян готовы сменить профессию из-за стресса

Опрос: 79% россиян думают о том, чтобы сменить работу из-за усталости и стресса
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство россиян (79%) думают о том, чтобы сменить работу из-за усталости и стресса. Половина при этом рассматривает абсолютно новую профессию. Такие данные были получены в ходе совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и исследовательского центра «Зарплаты.ру». Результатами они поделились с «Известиями» 31 октября.

Уточняется, что в четверти случаев (28%) опрошенные заявили, что они сильно вымотались из-за работы этой осенью, а каждый пятый замечает симптомы выгорания и тревоги. 77% россиян в целом беспокоят негативные эмоции, которые вызывает работа.

Среди факторов самой угнетающей работы респонденты назвали: низкую зарплату (33%); отсутствие возможностей карьерного роста (18%); скучные и сложные задачи, а график расписан четко по минутам (по 16%); слишком частые планерки (13%) и строгий контроль за качеством выполнения задач со стороны руководства (12%). Некомпетентные начальники для многих (16%) являются еще одним элементом работы, которая выводит из себя.

При этом 45% россиян готовы терпеть работу ради лучших условий. Большинство готово «продать» свое психологическое здоровье ради высокой зарплаты (95%), бонусов и премий (64%), корпоративного транспорта (24%), расширенного ДМС (23%) и корпоративной техники для работы (20%).

«Минимизировать негативное влияние работы на психологическое состояние поможет четкое разграничение личного времени и рабочего. Общайтесь с близкими, друзьями, гуляйте на свежем воздухе. Выберите увлечение или хобби, которое помогало бы переключаться с мыслей о работе. Полностью исключить стресс от работы поможет осознание, что ваша жизнь — это не только работа, а лишь отдельная ее часть. Психотерапия, медитация или йога помогут восстановить баланс», — посоветовала психолог Budu Кристина Ивкова.

Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России

25 сентября был опубликован опрос, проведенный СК «Росгосстрах» и исследовательским центром «Зарплаты.ру», который свидетельствует о том, что в случае болезни 66% россиян не берут больничный: каждый третий предпочитает отлежаться один-два дня дома, после чего возвращается на работу. Каждый четвертый (24%) продолжает ходить на работу больным, а 9% переходят на удаленный режим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023