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Температура воздуха в Москве побила суточный рекорд 1942 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Температура воздуха в Москве 2 ноября побила суточный рекорд 1942 года. Об этом в этот день сообщил центр погоды «Фобос».

«Несмотря на начавшееся понижение температуры, запасов тепла хватило, чтобы обновить второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха — в полночь термометры в столице показали +13,3 градуса, что на 1,1 градуса выше, чем прежнее достижение, составлявшее для 2 ноября +12,2 градуса и принадлежавшее 1942 году», — говорится в сообщении.

Также существует вероятность, что ночь на 2 ноября станет самой теплой в истории наблюдений и превысит показатель 1967 года. Это произойдет, если до 9 утра в столице сохранится температура выше 8,5 градуса.

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Ранее, 1 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в этот день температура воздуха в Москве повысилась примерно до +13 градусов, побив рекорд 1934 года на 1,5 градуса. Рекорд 90-летней давности составлял +12,6 градуса.

30 октября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этой неделе москвичей ждут так называемые погодные горки — сначала ощутимое потепление до +12 градусов, а затем возвращение к заморозкам.

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