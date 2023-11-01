Температура в Москве 1 ноября побила рекорд 1934 года

Температура воздуха в Москве повысилась примерно до +13 градусов утром 1 ноября, побив рекорд 1934 года на 1,5 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве побит температурный рекорд. Воздух прогрелся до 12,9 градуса», — сообщил он, указав, что это не предел и воздух продолжает прогреваться.

По словам эксперта, температурный рекорд 90-летней давности составлял +12,6 градуса, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 30 октября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этой неделе москвичей ждут так называемые погодные горки — сначала ощутимое потепление до +12 градусов, а затем возвращение к заморозкам. Он добавил, что в четверг, 1 ноября, несмотря на потепление утром, к вечеру придет холодный фронт и температура вновь начнет понижаться.