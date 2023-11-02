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В Британии в количестве убитых в секторе Газа детей обвинили демографию

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Большое число погибших в секторе Газа детей объясняется «особенностями демографии этого региона, которому свойственна высокая рождаемость». Статья с такой аргументацией высокого процента детей среди убитых палестинцев опубликована в британском журнале Economist в пятницу, 27 октября.

«Огромное число детских смертей в секторе Газа отражает, среди прочего, его особенно молодую демографию. Около половины населения палестинских территорий моложе 20 лет, что намного выше, чем в среднем в других странах с доходом выше среднего, таких как Ирак, Намибия и Таиланд», — говорится в публикации.

В материале со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины приводятся данные, которые гласят, что с 7 по 24 октября в секторе Газа были убиты 2900 детей По версии журнала, это связано с «демографическими особенностями» анклава, а также с политикой, которую проводила контролирующая эту территорию группировка ХАМАС.

«После взятия контроля над сектором Газа в 2007 году он (ХАМАС. — Ред.) стремился сохранить высокий уровень рождаемости в регионе», — написано в статье.

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1 ноября стало известно, что как минимум 195 человек погибли и 777 пострадали в результате ударов по лагерю для беженцев Джабалия в секторе Газа в течение двух дней.

Также в этот день cообщалось, что при повторном обстреле лагеря беженцев Джабалия в сектора Газа погибло не менее 80 человек, большая часть жертв — дети и женщины.

Изначально же обстрел лагеря беженцев Джабалия произошел 31 октября. Тогда более 100 человек погибли и около 300 получили ранения в результате израильского удара. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило, что в результате удара по лагерю беженцев в Джабалии погибли семь заложников, включая трех иностранцев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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