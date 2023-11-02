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CNN сообщил о гибели 80 человек при обстреле лагеря Джабалия в секторе Газа

CNN: По меньшей мере 80 человек погибли при обстреле лагеря беженцев в Газе
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Фото: Global Look Press/dpa/Fadi Wael Alwhidi
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При повторном обстреле лагеря беженцев Джабалия в сектора Газа погибло не менее 80 человек. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя местной больницы.

По словам источника, большая часть жертв — дети и женщины. При этом сотни человек получили ранения.

Однако точное число жертв всё еще неизвестно, так как многие еще находятся под завалами, добавили в CNN.

«Доктор Атеф Аль Калут, директор индонезийской больницы в секторе Газа, сообщил, что после забастовки в больницу прибыли по меньшей мере 80 тел и что еще больше выкапывают из-под завалов», — говорится в сообщении телеканала.

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Ранее в этот день заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что израильские атаки на лагерь беженцев ― лишь самое недавнее из зверств, которое постигло население сектора Газа. Данное заявление было сделано по итогам визита замгенсека всемирной организации в Израиль.

31 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что более 100 человек погибли и около 300 получили ранения в результате израильского удара по лагерю беженцев Джабалия. Тогда боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило, что в результате удара по лагерю беженцев в Джабалии погибли семь заложников, включая трех иностранцев.

В этот же день представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус подтвердил атаку. По его словам, это было необходимо, чтобы убить командира батальона «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари. Телеканал CNN заявил со ссылкой на израильских военных, что тот был ликвидирован.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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