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Жителям ФРГ пригрозили депортацией за сжигание флагов Израиля

Вице-канцлер Германии Хабек: поджог флагов Израиля грозит депортацией
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Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
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Сжигание флагов Израиля и восхваление действий палестинского радикального движения ХАМАС могут стать причинами для депортации из Германии нерезидентов. Об этом 1 ноября заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек.

«Толерантность не может мириться с нетерпимостью, в этом суть нашей совместной жизни в этой республике. Это значит, что сжигание израильских флагов является преступлением, восхваление террора ХАМАС ― тоже», ― сказал Хабек в своем видеообращении, опубликованном в аккаунте федерального министерства экономики и защиты климата Германии в социальной сети X.

По словам вице-канцлера, граждане ФРГ будут нести ответственность в суде за подобные поступки, а нерезиденты будут депортированы из страны.

Хабек подчеркнул, что Германия не приемлет религиозную нетерпимость и что мусульманские ассоциации должны солидаризироваться с этой позицией.

Вице-канцлер отметил, что мало таких организаций дистанцировались от действий ХАМАС. Хабек призвал жителей Германии, исповедующих ислам, «четко дистанцироваться от антисемитизма, чтобы не подорвать собственные притязания на толерантность».

Протестный круг: к чему приведут пропалестинские акции на Западе
И смогут ли они изменить европейский подход к кризису на Ближнем Востоке

Ранее, 30 октября, мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что проведение пропалестинских демонстраций и нападения на еврейские заведения свидетельствуют о высоком уровне антисемитизма в Германии.

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан в понедельник, 30 октября, во время выступления в Совете Безопасности ООН объявил, что он и все сотрудники израильской миссии будут носить желтые звезды, подобные тем, которые заставляли носить евреев в период холокоста нацисты, до тех пор, пока орган не осудит действия палестинского движения ХАМАС.

23 октября министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что палестинское движение ХАМАС пытается вбить клин ненависти и антисемитизма в мировое сообщество и общества Европы.

На той же неделе в Великобритании, Германии и Швеции прошли акции в поддержку Палестины. Демонстранты вышли на улицу с флагами. На некоторых протестующих можно было заметить палестинские головные платки.

Тогда же канцлер Германии Олаф Шольц на открытии новой синагоги в немецком городе Дессау появился в еврейском головном уборе кипе. Он отметил, что спустя 85 лет власти Германии восполняют пробелы после разрушения синагоги. По словам канцлера, в ФРГ нет места антисемитизму и разжиганию ненависти. Шольц отметил, что Германия «везде и всегда» будет защищать еврейскую жизнь.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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