Постпред Израиля в ООН пообещал носить желтую звезду, пока СБ не осудит ХАМАС

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан в понедельник, 30 октября, во время выступления в Совете Безопасности ООН объявил, что он и все сотрудники израильской миссии будут носить желтые звезды до тех пор, пока орган не осудит действия палестинского движения ХАМАС.

«Некоторые из вас ничему не научились за последние 80 лет. Некоторые из вас забыли, почему была учреждена эта организация. Так я вам напомню. С этого дня всякий раз, когда вы увидите меня, вы будете вспоминать, что это значит — смолчать перед лицом зла», — сказал дипломат.

Эрдан заявил, что сотрудники израильской дипмиссии будут носить звезды, подобные тем, которые заставляли носить евреев в период холокоста нацисты, пока СБ ООН не осудит действия ХАМАС и не потребует освобождения заложников.

Ранее в этот день Биньямин Нетаньяху озвучил позицию Израиля по вопросу прекращения огня с ХАМАС. От заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня с движением ХАМАС, так как это будет означать, что страна сдалась перед «терроризмом и варварством».

По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, военная операция Израиля в Газе займет продолжительное время и потребует большого терпения. Он добавил, что члены ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от понесенных потерь, которого никогда не испытывали ранее.

27 октября Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию 22 арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 14 выступили против, 45 воздержались. После этого глава израильского МИДа Эли Коэн заявил, что Израиль отвергает призыв к прекращению огня и будет продолжать бороться с ХАМАС. Постпред России при всемирной организации Василий Небензя отметил, что в ГА ООН возобладал здравый смысл.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.