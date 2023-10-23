Бербок заявила о попытках ХАМАС вбить клин ненависти в мировое сообщество

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что палестинское движение ХАМАС пытается вбить клин ненависти в мировое сообщество и общества Европы. Таким мнением она поделилась 23 октября с журналистами перед отъездом в Нью-Йорк для участия в дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

«ХАМАС также хочет проложить путь ненависти и антисемитизма в наших обществах, в Европе», — добавила Бербок и отметила, что это было показано в ходе демонстраций, прошедших на территориях Германии, Франции и Великобритании.

Глава МИД ФРГ подчеркнула, что достичь мира в палестино-израильском конфликте можно только с помощью дипломатического пути — переговоров о создании двух отдельных государств. Бербок также указала, что необходимо в срочном порядке дать возможность ООН оказывать гуманитарную помощь сектору Газа.

Накануне, 22 октября, в странах Евросоюза прошли акции в поддержку Палестины. Так, жители Великобритании, Франции, Германии и Швеции вышли на демонстрации. За день до этого митинги в поддержку Палестины прошли и в США.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары, а позже объявила о начале операции «Железные мечи» и начала блокаду анклава.

По последним данным, со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тыс., еще 15 тыс. жителей ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.