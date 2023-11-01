Путин не исключил повторения похожих на подрыв «Северных потоков» рисков

В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против России исчерпан, могут пройти повторения рисков, похожих на подрыв ниток «Северных потоков». Об этом 1 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Важно заранее просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов», — сказал российский лидер.

Путин также указал и на возможность провокаций в отношении России. Так, недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, добавил он.

«Она-то (ветка Balticconnector. — Ред.) из себя ничего не представляет, объемы там ничтожные, но тем не менее как факт, за который можно как-то зацепиться, нанести нам ущерб», — подчеркнул Путин.

8 октября газопровод Balticconnector, проходящий по дну Балтийского моря между Эстонией и Финляндией, был перекрыт из-за утечки. 11 октября представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода.

Спустя несколько дней в странах Запада зазвучали заявления о якобы причастности России к аварии. 13 октября Владимир Путин назвал это чушью собачьей.

По последним данным, повреждения газопроводу Balticconnector, предположительно, нанесло судно Newnew Polar Bear, которое ходит под флагом Гонконга. Полиция Финляндии сообщила, что утром 24 октября со дна моря был поднят якорь со следами контакта с газопроводом.

5 октября Путин отметил, что разрушение «Северных потоков» — это международный терроризм. По его словам, Россию сейчас не допускают к расследованию, несмотря на предложения и многократные призывы сделать это. Кроме того, самих результатов расследования нет и, судя по всему, не будет, отметил российский лидер.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал статью, в которой заявил о причастности США к диверсии. В сентябре Херш опубликовал новую статью под названием «Год лжи о «Северном потоке», в которой со ссылкой на источники заявил о приказе президента США Джо Байдена заминировать газопроводы.