В Москве осужден растлевавший на протяжении 11 лет детей продюсер

В Москве вынесен приговор 64-летнему мужчине, признанному виновным в совершении преступлений сексуального характера в отношении детей. Об этом 1 ноября сообщили в Telegram-канале управления Следственного комитета по столице.

По версии следствия, с 2010 по 2021 год мужчина, являясь сотрудником организации по развитию детского творчества, совершил в отношении шести детей действия сексуального характера. Отмечается, что для этого он использовал профессиональные навыки для общения с ними.

Его признали виновным в совершении двух эпизодов по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Деяния сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») и трех эпизодов по ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц»).

Как отмечается, обвиняемый вину признал частично.

Нагатинский районный суд столицы назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему на 15 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей.

Ранее, 2 октября, Чкаловский районный суд в Екатеринбурге приговорил к двум годам колонии строгого режима 85-летнего детского тренера по настольному теннису Николая Ражева по делу о сексуальном насилии над двумя девушками.

Ранее, 15 сентября, в Ростовской области задержали педофила, который 11 лет назад снимал порноролики с участием детей. Одна из пострадавших рассказала, что с 2006 года, когда ей исполнилось всего шесть лет, по 2012-й он совершал в отношении нее действия сексуального характера, а также снимал это на видео. В ходе обыска квартиры мужчины были обнаружены девять жестких дисков, восемь флеш-карт и одна карту памяти от фотоаппарата. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ. Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.