Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала возможные последствия идеи Парижа создать коалицию против ХАМАС
Мир
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Жителям ФРГ пригрозили депортацией за сжигание флагов Израиля
Туризм
В Минэкономразвития заявили о росте турпотока по России за год на 16%
Мир
В мэрии Вашингтона горожанам раздадут электронные маячки из-за роста автоугонов
Мир
В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Армия
Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера
Мир
Сенатор США настоял на необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией
Мир
По меньшей мере 195 человек стали жертвами ударов по лагерю беженцев в секторе Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября

В Москве осужден растлевавший на протяжении 11 лет детей продюсер

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве вынесен приговор 64-летнему мужчине, признанному виновным в совершении преступлений сексуального характера в отношении детей. Об этом 1 ноября сообщили в Telegram-канале управления Следственного комитета по столице.

По версии следствия, с 2010 по 2021 год мужчина, являясь сотрудником организации по развитию детского творчества, совершил в отношении шести детей действия сексуального характера. Отмечается, что для этого он использовал профессиональные навыки для общения с ними.

Его признали виновным в совершении двух эпизодов по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Деяния сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») и трех эпизодов по ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц»).

Как отмечается, обвиняемый вину признал частично.

Нагатинский районный суд столицы назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему на 15 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей.

Молчание ребят: как дети в России становятся жертвами педофилов
По данным СКР, число преступлений против несовершеннолетних в стране остается высоким

Ранее, 2 октября, Чкаловский районный суд в Екатеринбурге приговорил к двум годам колонии строгого режима 85-летнего детского тренера по настольному теннису Николая Ражева по делу о сексуальном насилии над двумя девушками.

Ранее, 15 сентября, в Ростовской области задержали педофила, который 11 лет назад снимал порноролики с участием детей. Одна из пострадавших рассказала, что с 2006 года, когда ей исполнилось всего шесть лет, по 2012-й он совершал в отношении нее действия сексуального характера, а также снимал это на видео. В ходе обыска квартиры мужчины были обнаружены девять жестких дисков, восемь флеш-карт и одна карту памяти от фотоаппарата. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ. Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023