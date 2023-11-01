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Шойгу сообщил об активном продвижении войск РФ на Украине
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Шойгу сообщил об активном продвижении войск РФ на Украине

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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Российские войска в зоне специальной военной операции на Украине ведут активную оборону и продвигаются вперед. Об этом 1 ноября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции», — сообщил глава ведомства на селекторном совещании.

Министр отдельно отметил работу 25-й, 138-й и 114-й мотострелковых бригад, которые особенно отличились в ходе боев.

Он также констатировал, что силы украинской армии истощаются, растет деморализация личного состава. По данным главы Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на запорожском, донецком и херсонском направлениях, однако несут большие потери.

«Успешно действуют расчеты [российской] противовоздушной обороны. За прошедший месяц ими уничтожено свыше 1,4 тыс. средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США», — отметил Шойгу.

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Ранее, 29 октября, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, что действующий лидер Владимир Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ на передовой. Как отметил Соскин, Зеленский врет украинцам о всесторонней поддержке со стороны Запада.

23 октября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что за последние две–три недели украинская армия понесла многотысячные потери. В Госдуме депутат Швыткин объяснил эти потери ВСУ активной обороной России. Он отметил, что российские подразделения очень успешно используют активную оборону как переламывание противника и уничтожение крупных сил, используя пути маневрирования.

До этого, 15 октября, президент России Владимир Путин указал на то, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. 18 октября Путин добавил, что контрнаступление ВСУ на херсонском направлении безрезультатно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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