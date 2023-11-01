Финразведка выявила схему легализации наркодоходов через дропов на 2,5 млрд рублей

Использование «дропов» вызывает обеспокоенность у Росфинмониторинга, заявил в интервью «Известиям» директор службы Юрий Чиханчин. Он отметил: сегодня мы «сорим» своими персональными данными, передаем другим людям оформленные карты, через которые потом могут проводиться криминальные операции.

Также граждан привлекают через интернет, добавил Чиханчин. Например, предлагают за определенную сумму оформить карту и затем передать ее покупателю или третьим лицам. Он рассказал, что Росфинсмониторинг провел финансовое расследование в отношении преступного сообщества, связанного с масштабным производством и сбытом синтетических наркотических средств на территории России (до 500 кг в неделю). Там также использовались «дропперы».

«Аналитиками нашей службы совместно с правоохранительными органами было установлено более 200 банковских карт и 1,6 тыс. электронных кошельков, оформленных на третьих лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег», — рассказал он.

По словам директора Росфинмониторинга, «дропов» организованно привозили в банк для оформления карт с последующей их передачей членам преступной группы. Сумма легализации наркодоходов, установленная расследованием, превысила 2,5 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Юрия Чиханчина «Известиям»:

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