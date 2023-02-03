Вывод не следует: банки смогут замораживать счета дропперов
Банки смогут замораживать операции так называемых дропперов, которых мошенники используют для вывода и обналичивания денег, похищенных со счетов граждан. Кроме того, кредитные организации хотят наделить правом приостановить на срок до двух дней перевод клиента, даже если он подтверждает согласие на него, но счет получателя дискредитирован. Такие поправки к закону «О Национальной платежной системе» в марте Госдума может рассмотреть в первом чтении, сообщил «Известиям» глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков. В ЦБ, при участии которого разработан проект, надеются, что он поможет бороться с мошенничеством превентивно. Эксперты считают, что важно разработать четкий алгоритм противодействия злоумышленникам, чтобы от заморозок не страдали невиновные.
Против дропа есть приемы
Как рассчитывают в Центробанке, усовершенствованный механизм антифрода (меры по противодействию мошенничеству) наряду с самозапретом на кредиты позволит снизить количество несанкционированных переводов. Там пояснили, каким образом будет действовать система.
ФинЦЕРТ Банка России ведет базу данных о случаях и попытках переводов средств без согласия клиента. В ней содержатся в том числе сведения о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств.
— Сведения этой базы будут доводится до банка-отправителя и банка — получателя платежа, и они, в свою очередь, будут обязаны использовать эту информацию в своих антифрод-системах, — сообщила пресс-служба регулятора. — Банк — получатель платежа сможет ограничивать дистанционный доступ к счету, если информация о таком счете есть в базе о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.
Дропы, или дропперы, — это люди, на чьи счета жертвы мошенников переводят средства. Как правило, они действуют за определенное вознаграждение, но иногда злоумышленники используют похищенные данные.
— Затем дроппер чаще всего обналичивает средства и оговоренным способом передает другим лицам, непосредственно мошенникам или их посредникам, зависит от масштаба схемы, — напомнил адвокат КА «Юков и парнеры» Джамали Кулиев.
Новый механизм позволит банку, если получатель перевода уже скомпрометирован, приостановить использование карты, которая находится в базе данных Центробанка.
По мнению юриста, такие поправки окажутся эффективными в том случае, если все звенья платежной системы будут действовать молниеносно. Он также полагает, что очень важно выработать четкий алгоритм выявления подозрительных переводов, чтобы минимизировать заморозку трансакций, не связанных с переводом денег мошенникам.
— Счет дроппера может быть заблокирован на срок до одного месяца, до, как говорится, выяснения обстоятельств. Это решение может быть обжаловано. Механизм есть. Информация будет исходить от Центробанка. Поэтому риски того, что пострадают невинные, почти исключены, — возразила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.
Холодный душ для жертвы
Однако под заморозку могут попасть не только владельцы скомпрометированных карт, но и те, кто переводит им средства, то есть возможные жертвы обмана. Законопроект предусматривает двухдневный «период охлаждения», когда гражданин сможет отменить свою операцию, если он понял, что перевел деньги на счет злоумышленников и действовал под их влиянием.
А вот на подозрительный счет перевести деньги он не сможет. Как отмечается в пояснительной записке к поправкам, средства граждане чаще всего переводят сами под воздействием социальной инженерии. И даже согласия будет недостаточно, если данные получателя уже содержатся в базе ЦБ.
— На наш взгляд, такой буфер может стать хорошей защитой и снизить количество необдуманных переводов на счета неизвестных третьих лиц. И для злоумышленников, использующих в своей «работе» дропперов, это тоже будет определенным препятствием. Ведь страх и спешка — это основные их рычаги давления на жертву, — считает Евгения Лазарева.
Адвокат Джамали Кулиев тоже не сомневается, что двух дней будет достаточно, чтобы человек осознал, что стал жертвой мошенников.
— К тому же заморозка может вызвать возмущение у клиентов банка, поскольку те же жертвы мошенников могут не сразу осознавать, что их пытаются обмануть, — отметил он.
Правило возврата
Еще одно важное изменение, которое содержится в законопроекте, позволит упростить процесс компенсации пострадавшим.
— В случае если банк — отправитель платежа получил от нас информацию из базы о случаях и попытках перевода денежных средств без согласия клиента, но не учел ее в своих бизнес-процессах и совершил перевод на такой счет, он обязан будет вернуть клиенту похищенные средства, — пояснили в пресс-службе Центробанка.
По словам Евгении Лазаревой, это важный элемент системы, поскольку сейчас всё устроено таким образом, что банк-отправитель ни за что не отвечает.
— Банк-получатель тоже ничего не знает. А в итоге весь ущерб ложится на жертву, — подчеркнула она. — Законопроект хорош тем, что в нем четко прописаны обязанности и отправляющего, и принимающего банков. И если один из них нарушил правила, он возместит ущерб, поскольку лишится возможности игнорировать свои обязательства под предлогом отсутствия инструментария, полномочий и нормативной базы.
Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка, сейчас законопроект, направленный на усовершенствование механизма противодействия мошенническим переводам, готовится к рассмотрению Госдумой в первом чтении. Оно может состояться уже в марте, уточнил Анатолий Аксаков.
Подробнее об этой инициативе и других мерах ЦБ по борьбе с мошенничеством читайте в интервью зампреда Банка России Германа Зубарева в одном из ближайших выпусков «Известий».