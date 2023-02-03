Вывод не следует: банки смогут замораживать счета дропперов

Банки смогут замораживать операции так называемых дропперов, которых мошенники используют для вывода и обналичивания денег , похищенных со счетов граждан. Кроме того, кредитные организации хотят наделить правом приостановить на срок до двух дней перевод клиента, даже если он подтверждает согласие на него , но счет получателя дискредитирован. Такие поправки к закону «О Национальной платежной системе» в марте Госдума может рассмотреть в первом чтении , сообщил «Известиям» глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков. В ЦБ, при участии которого разработан проект, надеются, что он поможет бороться с мошенничеством превентивно. Эксперты считают, что важно разработать четкий алгоритм противодействия злоумышленникам, чтобы от заморозок не страдали невиновные .

Против дропа есть приемы

Как рассчитывают в Центробанке, усовершенствованный механизм антифрода (меры по противодействию мошенничеству) наряду с самозапретом на кредиты позволит снизить количество несанкционированных переводов . Там пояснили, каким образом будет действовать система.

ФинЦЕРТ Банка России ведет базу данных о случаях и попытках переводов средств без согласия клиента . В ней содержатся в том числе сведения о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств.

— Сведения этой базы будут доводится до банка-отправителя и банка — получателя платежа , и они, в свою очередь, будут обязаны использовать эту информацию в своих антифрод-системах, — сообщила пресс-служба регулятора. — Банк — получатель платежа сможет ограничивать дистанционный доступ к счету, если информация о таком счете есть в базе о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.

Вывод не следует Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Дропы, или дропперы, — это люди, на чьи счета жертвы мошенников переводят средства. Как правило, они действуют за определенное вознаграждение, но иногда злоумышленники используют похищенные данные.

— Затем дроппер чаще всего обналичивает средства и оговоренным способом передает другим лицам, непосредственно мошенникам или их посредникам, зависит от масштаба схемы, — напомнил адвокат КА «Юков и парнеры» Джамали Кулиев.

Новый механизм позволит банку, если получатель перевода уже скомпрометирован, приостановить использование карты , которая находится в базе данных Центробанка.

По мнению юриста, такие поправки окажутся эффективными в том случае, если все звенья платежной системы будут действовать молниеносно. Он также полагает, что очень важно выработать четкий алгоритм выявления подозрительных переводов, чтобы минимизировать заморозку трансакций, не связанных с переводом денег мошенникам.

— Счет дроппера может быть заблокирован на срок до одного месяца, до, как говорится, выяснения обстоятельств. Это решение может быть обжаловано . Механизм есть. Информация будет исходить от Центробанка. Поэтому риски того, что пострадают невинные, почти исключены , — возразила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Холодный душ для жертвы

Однако под заморозку могут попасть не только владельцы скомпрометированных карт, но и те, кто переводит им средства, то есть возможные жертвы обмана . Законопроект предусматривает двухдневный «период охлаждения», когда гражданин сможет отменить свою операцию, если он понял, что перевел деньги на счет злоумышленников и действовал под их влиянием.

Вывод не следует Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

А вот на подозрительный счет перевести деньги он не сможет. Как отмечается в пояснительной записке к поправкам, средства граждане чаще всего переводят сами под воздействием социальной инженерии. И даже согласия будет недостаточно, если данные получателя уже содержатся в базе ЦБ.

— На наш взгляд, такой буфер может стать хорошей защитой и снизить количество необдуманных переводов на счета неизвестных третьих лиц . И для злоумышленников, использующих в своей «работе» дропперов, это тоже будет определенным препятствием. Ведь страх и спешка — это основные их рычаги давления на жертву, — считает Евгения Лазарева.

Адвокат Джамали Кулиев тоже не сомневается, что двух дней будет достаточно, чтобы человек осознал, что стал жертвой мошенников.

— К тому же заморозка может вызвать возмущение у клиентов банка, поскольку те же жертвы мошенников могут не сразу осознавать, что их пытаются обмануть , — отметил он.

Правило возврата

Еще одно важное изменение, которое содержится в законопроекте, позволит упростить процесс компенсации пострадавшим.

— В случае если банк — отправитель платежа получил от нас информацию из базы о случаях и попытках перевода денежных средств без согласия клиента, но не учел ее в своих бизнес-процессах и совершил перевод на такой счет, он обязан будет вернуть клиенту похищенные средства , — пояснили в пресс-службе Центробанка.

Вывод не следует Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

По словам Евгении Лазаревой, это важный элемент системы, поскольку сейчас всё устроено таким образом, что банк-отправитель ни за что не отвечает.

— Банк-получатель тоже ничего не знает. А в итоге весь ущерб ложится на жертву , — подчеркнула она. — Законопроект хорош тем, что в нем четко прописаны обязанности и отправляющего, и принимающего банков. И если один из них нарушил правила, он возместит ущерб, поскольку лишится возможности игнорировать свои обязательства под предлогом отсутствия инструментария, полномочий и нормативной базы.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка, сейчас законопроект, направленный на усовершенствование механизма противодействия мошенническим переводам, готовится к рассмотрению Госдумой в первом чтении. Оно может состояться уже в марте, уточнил Анатолий Аксаков.