Всем возвращается: страховки карт покроют кражи методом социальной инженерии
В страховку банковских карт хотят включить риски воровства денег способом социальной инженерии, когда человек сам называет мошеннику данные карты и переводит деньги, поддавшись на обман. Об этом «Известиям» рассказали в ЦБ. Сейчас страховые полисы не защищают банковские карты от такого рода хищений. Во Всероссийском союзе страховщиков предлагают не включать в покрытие случаи, когда жертва самостоятельно переводит мошеннику деньги, поскольку сложно доказать, что человека действительно обманули, а не он добровольно сделал перевод, а потом захотел получить компенсацию.
Разграничить риски
В ЦБ намерены ужесточить условия страхования банковских карт и счетов от мошенничества. Такие полисы должны включать риск хищения денег с применением методов социальной инженерии, когда клиент добровольно переводит средства преступникам или раскрывает им банковские сведения, поддавшись на обман, считают в регуляторе. Там объяснили: сейчас, если человек сам по ошибке перевел мошеннику деньги или назвал секретные коды, банк не вернет ему деньги. Ущерб могла бы возместить страховка с соответствующим покрытием.
Кредитные организации фиксируют все обстоятельства совершения операций по счетам своих клиентов, в том числе и нарушения правил пользования картами. Поэтому доказательством мошенничества может стать отказ банка от возврата клиенту средств, похищенных с применением методов социальной инженерии, отметили в ЦБ. Там добавили: сейчас, даже если у человека куплена страховка карты от злоумышленников, большинство страховщиков признает такой случай исключением из покрытия и отказывает потребителю в выплатах.
Кроме того, при включении в полис рисков кражи денег с карт и счетов у потребителя должна быть возможность в любой момент отказаться от страховки и вернуть часть премии за неистекший срок, уверены в регуляторе.
Сейчас в страховании карт от мошенничества низкий уровень выплат и высокая доля отказов в компенсации. Ранее ЦБ предложил установить минимальные требования по этому виду полисов, а также ограничить срок урегулирования убытков 30 днями.
Под покрытием
Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) поддержали предложение ужесточить условия страхования карт от мошенничества и ограничить срок выплаты 30 днями. Однако, по их мнению, следует определить дату отсчета. Обычно он начинается с момента предоставления последнего документа, который подтверждает наступление страхового случая.
Кроме того, следует составить список рисков, которые должны обязательно входить в покрытие, а также перечень исключений, считают в ВСС. Например, следует исключить риск кражи с использованием методов социальной инженерии, так как подобные случаи сложно расследовать. Неизвестно, как доказать, что перевод произошел из-за обмана мошенника, а не решения потребителя отправить средства, которые он затем захотел вернуть. ВСС направил свои предложения регулятору.
В «Югории» поддержали инициативу ЦБ. Страхование банковских карт себя значительно дискредитировало: высокая доля отказов в выплате означала низкое качество коммуникаций продавцов и граждан, сообщил первый заместитель генерального директора компании Андрей Языков. Однако в других страховых компаниях считают необходимым доработать предлагаемые изменения.
Полисы от мошенничества с банковскими картами относятся к добровольному виду страхования, поэтому требования к покрытию и набор рисков должны определяться клиентом и страховщиком, считает директор департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Евгений Ильченко. По его мнению, для разных потребителей может быть актуален разный набор рисков. При этом срок выплаты можно ограничить 30 днями и начинать отсчет с момента предоставления всех документов. Включение риска кражи с использованием методов социальной инженерии также следует отдельно проработать, так как доказать подобный страховой случай крайне сложно.
Эффективность страхования банковских карт сейчас размыта, уверена заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова. Она объяснила, что риски, которые покрываются ответственностью страховых компаний и банков, не разделены. При этом расширение действия таких полисов, например включение в них вероятности кражи карточки и других ситуаций, повысит интерес к такому страхованию.
При реализации предложений ЦБ клиентам станет проще возместить утраченные средства, и уровень выплат по этим страховкам вырастет, считает старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. Однако увеличиться может и цена полиса. Сейчас их стоимость варьируется от 300 до 7 тыс. рублей в год.