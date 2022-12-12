Всем возвращается: страховки карт покроют кражи методом социальной инженерии

В страховку банковских карт хотят включить риски воровства денег способом социальной инженерии, когда человек сам называет мошеннику данные карты и переводит деньги, поддавшись на обман. Об этом «Известиям» рассказали в ЦБ. Сейчас страховые полисы не защищают банковские карты от такого рода хищений. Во Всероссийском союзе страховщиков предлагают не включать в покрытие случаи, когда жертва самостоятельно переводит мошеннику деньги, поскольку сложно доказать, что человека действительно обманули, а не он добровольно сделал перевод, а потом захотел получить компенсацию.

Разграничить риски

В ЦБ намерены ужесточить условия страхования банковских карт и счетов от мошенничества. Такие полисы должны включать риск хищения денег с применением методов социальной инженерии , когда клиент добровольно переводит средства преступникам или раскрывает им банковские сведения, поддавшись на обман, считают в регуляторе. Там объяснили: сейчас, если человек сам по ошибке перевел мошеннику деньги или назвал секретные коды, банк не вернет ему деньги. Ущерб могла бы возместить страховка с соответствующим покрытием.

Кредитные организации фиксируют все обстоятельства совершения операций по счетам своих клиентов, в том числе и нарушения правил пользования картами. Поэтому доказательством мошенничества может стать отказ банка от возврата клиенту средств, похищенных с применением методов социальной инженерии, отметили в ЦБ. Там добавили: сейчас, даже если у человека куплена страховка карты от злоумышленников, большинство страховщиков признает такой случай исключением из покрытия и отказывает потребителю в выплатах.

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Кроме того, при включении в полис рисков кражи денег с карт и счетов у потребителя должна быть возможность в любой момент отказаться от страховки и вернуть часть премии за неистекший срок, уверены в регуляторе.

Справка «Известий» Согласно закону «О национальной платежной системе» от 2011 года, если клиент самостоятельно не передал мошенникам банковские сведения, которые позволили украсть у него деньги (ПИН-код, СМС-код и другие), кредитная организация обязана полностью возместить ему похищенные средства. То есть если деньги были украдены методом социальной инженерии, то банк не вернет клиенту деньги. Кроме того, срок возврата не установлен. В III квартале 2022 году у россиян похитили 3,9 млрд рулей, при этом кредитные организации вернули всего 3,4% от этой суммы, следует из данных ЦБ.

Сейчас в страховании карт от мошенничества низкий уровень выплат и высокая доля отказов в компенсации. Ранее ЦБ предложил установить минимальные требования по этому виду полисов, а также ограничить срок урегулирования убытков 30 днями.

Под покрытием

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) поддержали предложение ужесточить условия страхования карт от мошенничества и ограничить срок выплаты 30 днями. Однако, по их мнению, следует определить дату отсчета. Обычно он начинается с момента предоставления последнего документа, который подтверждает наступление страхового случая.

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Кроме того, следует составить список рисков, которые должны обязательно входить в покрытие, а также перечень исключений , считают в ВСС. Например, следует исключить риск кражи с использованием методов социальной инженерии, так как подобные случаи сложно расследовать. Неизвестно, как доказать, что перевод произошел из-за обмана мошенника, а не решения потребителя отправить средства, которые он затем захотел вернуть. ВСС направил свои предложения регулятору.

В «Югории» поддержали инициативу ЦБ. Страхование банковских карт себя значительно дискредитировало: высокая доля отказов в выплате означала низкое качество коммуникаций продавцов и граждан, сообщил первый заместитель генерального директора компании Андрей Языков. Однако в других страховых компаниях считают необходимым доработать предлагаемые изменения.

Полисы от мошенничества с банковскими картами относятся к добровольному виду страхования, поэтому требования к покрытию и набор рисков должны определяться клиентом и страховщиком , считает директор департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Евгений Ильченко. По его мнению, для разных потребителей может быть актуален разный набор рисков. При этом срок выплаты можно ограничить 30 днями и начинать отсчет с момента предоставления всех документов. Включение риска кражи с использованием методов социальной инженерии также следует отдельно проработать, так как доказать подобный страховой случай крайне сложно.

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Эффективность страхования банковских карт сейчас размыта , уверена заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова. Она объяснила, что риски, которые покрываются ответственностью страховых компаний и банков, не разделены. При этом расширение действия таких полисов, например включение в них вероятности кражи карточки и других ситуаций, повысит интерес к такому страхованию.