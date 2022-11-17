 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
Армия
Боец ЛНР рассказал о работе с гаубицами «Гиацинт-Б» в ходе спецоперации
Мир
Около €2,5 млн украдено при ограблении инкассаторов в Болгарии
Мир
Небензя уличил Украину и Польшу в попытке спровоцировать столкновение РФ и НАТО
Мир
Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва в Стамбуле
Мир
СБУ объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова
Общество
Пушилин сообщил о строительстве водовода из реки Дон для обеспечения ДНР водой
Происшествия
Мирный житель Зимогорья в ЛНР погиб при обстреле ВСУ
Мир
Законодатели США проведут слушание по делу о крахе биржи FTX
Армия
Сержант Четин сохранил под минометным огнем технику связи и вызвал подкрепление
Мир
В Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле
Мир
Словакия передаст Украине военную помощь на более чем €3,5 млн
/

Выдают себе: россиян убеждают перевести деньги на их же счет и крадут средства

Как работает схема с перечислением между картами одного клиента в разных банках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мошенники стали убеждать россиян переводить деньги на собственные карты в других банках, чтобы затем их украсть. Об этом сценарии обмана «Известиям» рассказала одна из пострадавших. Как пояснили в Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), злоумышленники сначала получают доступ к одному онлайн-банку через вирус или фишинг, затем «стягивают» туда деньги с карт клиента в различных финорганизациях и разом выводят их. Появление схемы подтвердили в крупнейших банках, уточнив, что активно распространяться она стала в последние несколько месяцев. Поскольку перечисление на собственный счет кажется безопасным, такому сценарию доверяют быстрее.

Своя карта ближе к телу

В начале ноября мошенники позвонили 69-летней москвичке Марине, предлагая подработку в интернете, рассказала она «Известиям». От имени «финансового консультанта в Банке России» ей предложили инвестировать 100 тыс. рублей, обещая заработок на курсовой разнице рубля, доллара и криптовалют. По просьбе злоумышленника Марина перевела средства со счета в банке, который использует для повседневных нужд, на свой счет в другом банке.

После окончания разговора я обнаружила, что со счета во втором банке деньги исчезли, причем мне пришли SMS с кодами, которые я никому не называла, — рассказала Марина.

Выдают себе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Знает долг: банки увидели риски мошенничества с кредитными каникулами по СВО
Почему эксперты считают, что заемщики вряд ли станут обманом получать послабления

Принцип работы схемы, в которой россиян просят перевести деньги на собственный счет в другом банке, а затем крадут, «Известиям» пояснили в Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). Телефон пострадавшей был заражен вирусом — трояном, похищающим учетные данные пользователей устройств, в том числе логин и пароль к интернет-банку, а также коды из SMS, полагают в АРФГ.

Сразу перевести деньги на свой счет из основного банка мошенникам вряд ли удалось бы: у кредитной организации есть достаточно данных, чтобы приостановить операцию, поскольку она не похожа на обычно совершаемые женщиной трансакции. То есть имеет признаки перечисления без ее согласия. Поэтому мошенники убедили женщину перевести нужную сумму на свой же счет в другом банке, — разъяснил представитель ассоциации.

Он уточнил: такое перечисление подозрения у системы антифрода не вызвало. Но у второй кредитной организации нет достаточных данных, которые система защиты могла бы проанализировать и сделать вывод о не свойственном клиенту характере платежа. Поэтому операция по выводу денег, которую мошенники совершили самостоятельно из личного кабинета жертвы, подозрений не вызвала, и банк ее пропустил, пояснили в АРФГ.

Выдают себе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Уязвимое вместо: каждый четвертый банкомат может быть взломан
После ухода компаний по обеспечению безопасности вскрылись новые проблемы в защите устройств

О схеме обмана известно в «Ренессанс Кредите», УБРиР, МТС Банке и Росбанке, сообщили их представители «Известиям», подчеркнув, что жалоб от своих клиентов на такой сценарий не получали. В ЦБ оперативно не ответили на запрос.

Доверяй себе

В банковском сообществе эта схема мошенничества активно обсуждается на протяжении последних двух недель, сообщил вице-президент «Ренессанс Кредита» Сергей Афанасьев. По наблюдениям Росбанка и МТС Банка, мошенники начали эксплуатировать сценарий с начала года. Но пока его нельзя назвать основным и широко распространенным. Злоумышленники могут использовать разные предлоги, чтобы уговорить клиента перечислить деньги в другой банк: от «выгодных инвестиций» до «риска сохранности средств».

— Опасность такого способа социальной инженерии прежде всего в том, что клиент теряет бдительность, делая перевод на свое имя между банками. Вероятность того, что он подтвердит подобную операцию и сообщит секретные коды злоумышленникам выше, нежели в случае перечисления другому человеку, — подчеркнул Сергей Афанасьев.

Выдают себе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Новая схема связана с определенными рисками, так как направлена сразу на несколько кредитных организаций: каждая из них владеет информацией о мошеннической операции только частично, пояснили в МТС Банке. Поэтому для оперативного предотвращения хищения средств клиента необходимы совместные усилия игроков.

Бот весть кто: программы-вымогатели остаются угрозой номер один в мире
Средний размер выкупа за доступ к данным составляет $247 тыс.

О сценарии с переводом денег на собственный счет в банке, который оказывается взломанным, знают также в Positive Technologies и RTM Group.

Для его реализации злоумышленнику нужно пройти «первый этап»: получить доступ к онлайн-банку потенциальной жертвы, подчеркнул управляющий RTM Group Евгений Царев. Он пояснил: как правило, это возможно на старых уязвимых Android-устройствах — тогда мошенники перехватывают SMS-сообщения и восстанавливают данные для входа в банк, а также имеют полный контроль над устройством. Другой вариант получения сведений для входа в онлайн-банк — через фишинговый ресурс, где человек сам вводит их под каким-то предлогом.

Теоретически, получая доступ к телефону, злоумышленники могли бы зайти сразу в основной онлайн-банк. Однако, во-первых, приложение может быть не установлено или использовать его удаленно не получается, пояснил Евгений Царев. Во-вторых, у основной кредитной организации много данных о тратах клиента, и она способна приостановить подозрительную операцию.

Выдают себе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кроме того, одни онлайн-банки проверяют «окружение» на наличие вирусов, а другие нет, таким образом мошенник может получить доступ к одному из личных кабинетов, разъяснил советник главы Positive Technologies и экс-куратор ФинЦЕРТа Банка России Артем Сычев. Он подчеркнул: злоумышленнику важно «загнать» деньги в банк, который находится под его контролем, и затем вывести их оттуда. По данным Артема Сычева, такой сценарий обмана активно используется в последние полтора месяца.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022