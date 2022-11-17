Выдают себе: россиян убеждают перевести деньги на их же счет и крадут средства

Мошенники стали убеждать россиян переводить деньги на собственные карты в других банках, чтобы затем их украсть . Об этом сценарии обмана «Известиям» рассказала одна из пострадавших. Как пояснили в Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), злоумышленники сначала получают доступ к одному онлайн-банку через вирус или фишинг, затем «стягивают» туда деньги с карт клиента в различных финорганизациях и разом выводят их . Появление схемы подтвердили в крупнейших банках, уточнив, что активно распространяться она стала в последние несколько месяцев . Поскольку перечисление на собственный счет кажется безопасным, такому сценарию доверяют быстрее.

Своя карта ближе к телу

В начале ноября мошенники позвонили 69-летней москвичке Марине, предлагая подработку в интернете , рассказала она «Известиям». От имени «финансового консультанта в Банке России» ей предложили инвестировать 100 тыс. рублей , обещая заработок на курсовой разнице рубля, доллара и криптовалют. По просьбе злоумышленника Марина перевела средства со счета в банке, который использует для повседневных нужд, на свой счет в другом банке .

— После окончания разговора я обнаружила, что со счета во втором банке деньги исчезли , причем мне пришли SMS с кодами, которые я никому не называла, — рассказала Марина.

Выдают себе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Принцип работы схемы, в которой россиян просят перевести деньги на собственный счет в другом банке, а затем крадут, «Известиям» пояснили в Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). Телефон пострадавшей был заражен вирусом — трояном, похищающим учетные данные пользователей устройств, в том числе логин и пароль к интернет-банку, а также коды из SMS , полагают в АРФГ.

— Сразу перевести деньги на свой счет из основного банка мошенникам вряд ли удалось бы: у кредитной организации есть достаточно данных, чтобы приостановить операцию , поскольку она не похожа на обычно совершаемые женщиной трансакции. То есть имеет признаки перечисления без ее согласия. Поэтому мошенники убедили женщину перевести нужную сумму на свой же счет в другом банке , — разъяснил представитель ассоциации.

Он уточнил: такое перечисление подозрения у системы антифрода не вызвало. Но у второй кредитной организации нет достаточных данных, которые система защиты могла бы проанализировать и сделать вывод о не свойственном клиенту характере платежа . Поэтому операция по выводу денег, которую мошенники совершили самостоятельно из личного кабинета жертвы, подозрений не вызвала, и банк ее пропустил, пояснили в АРФГ.

Выдают себе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

О схеме обмана известно в «Ренессанс Кредите», УБРиР, МТС Банке и Росбанке , сообщили их представители «Известиям», подчеркнув, что жалоб от своих клиентов на такой сценарий не получали. В ЦБ оперативно не ответили на запрос.

Доверяй себе

В банковском сообществе эта схема мошенничества активно обсуждается на протяжении последних двух недель , сообщил вице-президент «Ренессанс Кредита» Сергей Афанасьев. По наблюдениям Росбанка и МТС Банка, мошенники начали эксплуатировать сценарий с начала года . Но пока его нельзя назвать основным и широко распространенным. Злоумышленники могут использовать разные предлоги, чтобы уговорить клиента перечислить деньги в другой банк: от «выгодных инвестиций» до «риска сохранности средств».

— Опасность такого способа социальной инженерии прежде всего в том, что клиент теряет бдительность, делая перевод на свое имя между банками . Вероятность того, что он подтвердит подобную операцию и сообщит секретные коды злоумышленникам выше, нежели в случае перечисления другому человеку, — подчеркнул Сергей Афанасьев.

Выдают себе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Новая схема связана с определенными рисками, так как направлена сразу на несколько кредитных организаций: каждая из них владеет информацией о мошеннической операции только частично , пояснили в МТС Банке. Поэтому для оперативного предотвращения хищения средств клиента необходимы совместные усилия игроков.

О сценарии с переводом денег на собственный счет в банке, который оказывается взломанным, знают также в Positive Technologies и RTM Group.

Для его реализации злоумышленнику нужно пройти «первый этап»: получить доступ к онлайн-банку потенциальной жертвы , подчеркнул управляющий RTM Group Евгений Царев. Он пояснил: как правило, это возможно на старых уязвимых Android-устройствах — тогда мошенники перехватывают SMS-сообщения и восстанавливают данные для входа в банк , а также имеют полный контроль над устройством. Другой вариант получения сведений для входа в онлайн-банк — через фишинговый ресурс, где человек сам вводит их под каким-то предлогом .

Теоретически, получая доступ к телефону, злоумышленники могли бы зайти сразу в основной онлайн-банк. Однако, во-первых, приложение может быть не установлено или использовать его удаленно не получается, пояснил Евгений Царев. Во-вторых, у основной кредитной организации много данных о тратах клиента, и она способна приостановить подозрительную операцию.

Выдают себе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков