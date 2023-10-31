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ВСУ обстреляли из артиллерии Гольмовский и Горловку в ДНР

ВСУ обстреляли из артиллерии Гольмовский, Новолуганское и Горловку в ДНР
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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Гольмовский, Новолуганское и Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив по ним в общей сложности три артиллерийских снаряда натовского калибра 155 мм и 15 снарядов калибра 152 мм. Об этом 31 октября говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:30 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Новолуганское: выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров», — уточняется в сообщении.

Также украинские боевики с 14:20 мск до 16:05 мск обстреливали Гольмовский и Горловку, выпустив 15 снарядов калибра 152 мм.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Днем ранее в направлении Киевского и Куйбышевского районов Донецка ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО.

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Ранее, 29 октября, «Известия» поделились кадрами дома в Донецке, который был поврежден в результате обстрела ВСУ. На записи видно, что у дома лежат осколки стекла от разбившегося окна. Во дворе покорежена часть металлического забора. На садовом участке осталось небольшое углубление от упавшего боеприпаса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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