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Премьер-министр Египта подтвердил отказ принимать палестинских беженцев

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Фото: Global Look Press/Mohammed Talatene
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Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули подтвердил, что страна не будет принимать у себя палестинских беженцев из сектора Газа. Об этом 31 октября сообщил телеканал teleSUR.

Мадбули, выступая в городе Эль-Ариш на Синае, заявил, что Египет не поддастся давлению Израиля и не станет принимать у себя беженцев.

«Как сказал президент Абдель Фаттах ас-Сиси, Египет не позволит, чтобы нам что-то навязывали или чтобы за наш счет решали региональные проблемы», — указал он.

По его словам, Каир также планирует расширить планы развития и реконструкции Синайского полуострова, вложив в проект миллиарды египетских фунтов, «чтобы никто не подумал, что Египет откажется от Синая».

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Еще 19 октября король Иордании Абдалла II и египетский президент Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси заявили, что не принимут любые насильственные попытки перемещения населения Газы в их страны.

По словам ас-Сиси, проблема Палестины не может быть ликвидирована без справедливого решения, «и этого не произойдет за счет Египта».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадали свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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