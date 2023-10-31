Врач назвала самый опасный ужин с точки зрения ожирения

Самый опасный ужин в плане риска набора веса — это тот, который содержит много жира, углеводов и соли. В частности, это жареное мясо с картошкой или запеченное мясо «по-французски». Об этом «Известиям» 31 октября рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

«Это одни из опаснейших ужинов, которые содержат огромное количество калорий, много жира и простых углеводов, превращающихся в организме жировую массу и сохраняются про запас на многие годы на нашей талии», — предупредила Михалева.

Вечерний прием такой легкоусвояемой высококалорийной пищи, по ее словам, не дает возможности сжечь полученные калории. Кроме того, он нарушает выработку «жиросжигающих» гормонов в ночное время и стимулирует выброс инсулина, который как раз вызывает образование висцерального жира в организме.

«Если вы следите за своим весом, то ужин должен быть не поздним (не позднее, чем за два-три часа до сна) и довольно легким. Это могут быть овощи, нежирное мясо или рыба, полезные крупы в небольшом количестве, блюда из творога», — подытожила диетолог.

В сентябре врач-диетолог, терапевт, нутрициолог Александра Разаренова посоветовала готовить полезные и разнообразные завтраки. По ее словам, блюда на завтрак должны включать белки, жиры, углеводы и клетчатку.