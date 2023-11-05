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Супер БАГ: как делают муку из сверчков

Свежий взгляд на товары категории ЗОЖ из Ставрополья
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Как в Ставрополе делают снеки и муку из сверчков
Фото: ТАСС/Иван Высочинский
Компания «РосЭнерджи» развивает производство продуктов для здорового питания из нетипичных для отечественного потребителя ингредиентов. В качестве основного источника белка используются сверчки. О пользе такой еды — в фотогалерее «Известий»
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Как в Ставрополе делают снеки и муку из сверчков
Фото: ТАСС/Иван Высочинский
Сверчки сегодня считаются одним из самых перспективных суперфудов
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Как в Ставрополе делают снеки и муку из сверчков
Фото: ТАСС/Иван Высочинский
Помимо сверчков, на производстве используется витграсс — молодые ростки пшеницы
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Как в Ставрополе делают снеки и муку из сверчков
Фото: ТАСС/Иван Высочинский
Польза сверчковой муки связана с высоким содержанием легкоусвояемого белка
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Как в Ставрополе делают снеки и муку из сверчков
Фото: ТАСС/Иван Высочинский
На 100 г такой муки приходится по 75 г белка. Кроме того, в сверчковой муке остается железо, кальций, а также витамины B2 и B12
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Как в Ставрополе делают снеки и муку из сверчков
Фото: ТАСС/Иван Высочинский
Рацион сверчков состоит из пророщенной пшеницы, свежих овощей и специального корма
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Как в Ставрополе делают снеки и муку из сверчков
Фото: ТАСС/Иван Высочинский
Производственный цикл полностью российский, но самих сверчков доставляют из Китая
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Как в Ставрополе делают снеки и муку из сверчков
Фото: ТАСС/Иван Высочинский
Линейка продуктов из сверчков постепенно расширяется
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Как в Ставрополе делают снеки и муку из сверчков
Фото: ТАСС/Иван Высочинский
Сегодня из сверчковой муки можно попробовать разные виды лапши
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Как в Ставрополе делают снеки и муку из сверчков
Фото: ТАСС/Иван Высочинский
Также из нее делают десерты: печенье, макаронсы и снеки
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Как в Ставрополе делают снеки и муку из сверчков
Фото: ТАСС/Иван Высочинский
Кроме того, сверчковую муку смешивают с порошком витграсса, получая тем самым высокобелковую добавку для спортсменов
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